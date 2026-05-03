Consilierul prezidențial Marius Lazurca explică de ce România nu mai este „vitală” strategic pentru SUA

Strategic, România este importantă pentru Statele Unite, dar nu e totuși vitală. Nici măcar Europa nu mai e atât de importantă, a spus consilierul prezidențial pentru Securitate Națională și Politică Externă Marius Lazurca, într-un interviu pentru TVR.

Consilierul spune că SUA și-au mutat centrul de interes în zona indo-pacifică încă din timpul mandatului fostului președinte Barack Obama.

„Realitățile geopolitice globale sunt în evoluție, ele depind de niște elemente obiective: în ce regiuni ale globului se produce un PIB mai accelerat, ce zone se înarmează mai convingător, care cresc din punct de vedere demografic, care sunt zonele unde industriile avansează mai dinamic. Nu e așadar întâmplător sau discreționar faptul că începând chiar cu președintele Obama, SUA și-au declarat interesul de a se focaliza în politicile de securitate asupra zonei indo-pacifice. Așadar, nu. Mi-e teamă că România nu e vitală pentru SUA”, a explicat consilierul prezidențial, ca răspuns la întrebarea: „Strategic, România este vitală pentru Statele Unite?”.

Marius Lazurca a subliniat însă că România este „în egală măsură relevantă” pentru SUA.

„Demonstrația e ușor de făcut – România și nu altcineva găzduiește scutul antirachetă de la Deveselu, România și nu altcineva găzduiește un contingent important de trupe americane, România și nu altcineva a fost solicitată să contribuie – și am făcut-o – la efortul de război al SUA împotriva Iranului. Exemplele sunt numeroase și le știe toată lumea”, a spus Lazurca.

El a adăugat că putem fi mai ambițioși inclusiv în acest domeniu și putem să sperăm că România poate deveni mai importantă decât este în momentul de față pentru Statele Unite, iar președintele României, Nicușor Dan își propune acest lucru.

