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Consiliul Naţional al PNL, convocat astăzi, pentru a stabili detaliile Congresului extraordinar de pe 21 iunie

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Agendă complicată a ședinței Decizii ale conducerii liberale contestate de parlamentari PNL Adrian Veştea vrea să obțină şefia PNL

Consiliul Naţional al PNL se întruneşte astăzi, de la ora 17:00, pentru a stabili detaliile Congresului extraordinar de duminică, 21 iunie. Şedinţa, care va avea loc online, se desfăşoară în contextul contestărilor în instanţă care vizează deciziile de sancţionare a celor care ar susţine Guvernul Veştea, dar şi al anchetei DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu, singurul prim-vicepreşedinte liberal care îl sprijină pe liderul formaţiunii, premierul interimar Ilie Bolojan. La rândul său, premierul desemnat Adrian Veştea, care ar putea fi exclus din partid, şi-a anunţat intenţia de a contracandida împotriva Bolojan la şefia partidului, dar a cerut schimbarea datei Congresului pentru 28 iunie.

Agendă complicată a ședinței

Obiectivul principal al Consiliului Naţional Extraordinar este de a convoca Congresul Extraordinar al PNL pentru data de 21 iunie, la ora 12.00, în Bucureşti, la Romexpo.

Preşedintele PNL Ilie Bolojan a afirmat în cadrul şedinţei BPN că liberalii trebuie să răspundă rapid şi decisiv unor evoluţii care afectează partidul, astfel încât PNL să-şi reconfirme direcţia politică, să-şi clarifice mesajul şi să-şi menţină credibilitatea în ochii membrilor, simpatizanţilor şi ai românilor.

Agenda Consiliului Naţional Extraordinar de vineri, 19 iunie, la care vor participa 800 delegaţi liberali, va include: aprobarea convocării Congresului Extraordinar pentru data de 21 iunie 2026; aprobarea modificării statutului Partidului Naţional Liberal.

Pentru Congresul Extraordinar al partidului, propus a avea loc în ziua de duminică, 21 iunie 2026, vor fi invitaţi 2.500 de delegaţi din toată ţara, dintre care 500 de delegaţi de drept şi 2.000 de delegaţi aleşi de organizaţiile partidului din teritoriu. Agenda Congresului Extraordinar al PNL va fi stabilită vineri, în cadrul Consiliului Naţional Extraordinar.

Agenda şedinţei de vineri ar putea suferi însă modificări ca urmare a celor mai recente evoluţii: 16 parlamentari PNL au contestat sancţiunile anunţate pentru cei care ar susţine prin vot sau ar accepta să facă parte din Cabinetul Veştea. De asemenea, şedinţa are loc în contextul acuzaţiilor de corupţie care îl vizează pe singurul prim-vicepreşedinte al partidului care este alături de Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, acuzat de luare de mită şi plasat joi sub control judiciar.

Decizii ale conducerii liberale contestate de parlamentari PNL

Tribunalul Ilfov a suspendat două decizii luate luni de Biroul Politic Naţional al PNL, când partidul şi-a stabilit poziţia privind Cabinetul Veştea. Hotărârea instanţei a fost luată ca urmare a acţiunii în instanţă a 16 liberali, printre care Andrei Baciu, Monica Anisie, Alina Gorghiu, Mihail Veştea.

„Admite cererea având ca obiect ordonanţă preşedinţială. Suspendă provizoriu executarea şi efectele Deciziei Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal nr. 22 din 15.06.2026 şi ale Deciziei Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal nr. 25 din 15.06.2026, până la soluţionarea în mod definitiv a litigiului înregistrat la Tribunalul Ilfov sub nr. 1923/93/2026, având ca obiect antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâtului. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare”, se arată în decizia instanţei.

Cele două decizii se referă la excluderea celor care vor face parte din Cabinetul Veştea sau care vor vota pentru învestirea lui.

Acţiunea a fost înregistrată, joi, de către Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Rusu şi Eduard Mititelu.

Iniţiatorii acţiunii consideră că prin cele două decizii li se dictează cum să voteze la învestirea guvernului şi sunt ameninţaţi cu excluderea dacă votează după conştiinţă.

În opinia lor, aceste decizii sunt nelegale pe toate planurile.

PNL a anunţat, joi seară, că va ataca în termenul legal hotărârea Tribunalului Ilfov, precizând că nu afectează în niciun fel nici decizia de a nu vota un eventual guvern Veştea, nici organizarea Congresului Extraordinar, nici respingerea colaborării politice cu PSD. Formaţiunea solicită, de asemenea, tuturor actorilor politici abţinerea de la folosirea justiţiei în lupta politică, adăugând că nu cedează şi nu-şi schimbă deciziile politice în urma unor astfel de manevre”.

Adrian Veştea vrea să obțină şefia PNL

Premierul desemnat Adrian Veştea, prim-vicepreşedinte al PNL, a anunțat că vrea să candideze la şefia PNL şi a cerut mutarea Congresului PNL pe 28 iunie, el arătând că intenţionează să prezinte o moţiune concentrată pe responsabilitatea faţă de România, în cadrul unui parteneriat politic onest” cu preşedintele României.

Anunţul premierului desemnat a venit printr-un mesaj transmis pe Facebook către liberali.

„Dragi liberali, după cum bine ştiţi şi voi, în această perioadă am lucrat pentru finalizarea programului de guvernare şi pentru definitivarea listei de miniştri, astfel încât România să aibă un Guvern echilibrat şi stabil. Suntem datori în primul rând faţă de ţară, care este mai importantă chiar şi decât interesele de partid. Până la urmă, doar înţelegând asta vom putea merge înainte pe drumul bun pentru România şi pentru PNL. Ştiu că foarte mulţi dintre voi se întreabă ce urmează pentru Partidul Naţional Liberal. Este o discuţie esenţială pentru a înţelege rolul nostru în următorii ani”, spune Veştea în mesaj.

Editor : Ș.R.

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