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Consiliul Naţional al PSD se reuneşte pentru a decide forma de implicare în guvernul Niculescu. Grindeanu va prezenta trei variante

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Consultări PSD - Nicușor Dan. Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Consiliul Naţional al PSD se reuneşte miercuri, de la ora 16.00, la Vila Lac, pentru a decide forma de implicare în gabinetul Luca Niculescu. Social-democraţii vor analiza dacă vor intra în guvern cu miniştri sau vor susţine prin vot, în Parlament, guvernul, premierul desemnat arătând că toate variantele sunt pe masă: atât un guvern politic, cât şi unul hibrid, sau unul doar din tehnocraţi. Marţi, PNL a anunţat, prin vocea preşedintelui partidului, Ilie Bolojan, că formaţiunea ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu Niculescu, iar PNL va rămâne în opoziţie. Şi UDMR va vota guvernul şi programul de guvernare cu care va veni Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD, a spus şi Kelemen Hunor.

Conducerea PSD va discuta despre implicarea în guvernul Luca Niculescu, în condiţiile în care premierul desemnat este aşteptat joi să depună în Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor din cabinetul său, relatează News.ro.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, marţi seară, la România TV, că le va prezenta colegilor săi trei variante.

„Avem varianta în care nu votăm şi nu intrăm (la guvernare - n.r.). Există această variantă", a precizat preşedintele social-democraţilor.

Apoi, acesta s-a referit la variantele prezentate de prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu.

„Este o variantă a unui guvern tehnocrat, care, la prima vedere, cel puţin din perspectiva mea, nu e o variantă solidă", a adăugat Grindeanu.

Întrebat dacă respinge ideea unui guvern tehnocrat, Grindeanu a declarat că acesta ar fi un guvern al nimănui.

„Da, pentru că ăsta e un guvern slab, ăsta e un guvern care de-a doua zi va fi guvernul nimănui. Am mai avut exemplul ăsta în 2015-2016. Nu suntem într-o perioadă în care să facem experimente. Suntem într-o perioadă în care cred că trebuie să facem un efort comun toţi, trebuie să lăsăm de la noi anumite lucruri care ne-au despărţit şi să găsim acea cale de a merge mai departe. Am văzut că ceilalţi au luat la mişto acest apel al meu", a precizat Grindeanu.

Preşedintele PSD a subliniat că există şi o a treia variantă.

„A treia variantă este aceea de a avea un guvern, să spunem, politic, şi aici se deschid diverse variante. Eminamente PSD-ist sau poate să fie un guvern PSD-ist, poate să fie un guvern PSD-ist plus... Ceea ce îmi doresc să fie din mai multe formaţiuni politice, să fie o majoritate", a declarat Grindeanu.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, afirma că toate opţiunile rămân în picioare: guvern politic, hibrid - politic şi tehnic - sau un guvern tehnocrat, el arătând că pentru un guvern tehnocrat are deja lista miniştrilor.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că PSD cere un efort comun al tuturor partidelor pe care le consideră responsabile, el arătând că nu e niciun concurs de a arunca vina unul pe altul şi ar trebui toată lumea să-şi bage săbiile la loc în teacă şi să nu mai calculeze politic.

El mai afirma că ceilalţi vor să dea un vot de conjunctură rapid, să învestească un guvern şi de a doua zi să înceapă concursul de dat picioare în gură în Parlament guvernului respectiv.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că formaţiunea ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu, iar documentul nu va reprezenta un acord de coaliţie şi nu va presupune participarea PNL la guvern, ci va stabili doar condiţiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea ţării în următoarele şase luni.

Bolojan mai anunţa că, în primele şase luni, PNL nu va iniţia şi nu va vota nicio moţiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu atât timp cât premierul respectă principiile şi obiectivele asumate prin acord.

Şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma că Uniunea va vota guvernul şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD.

El mai spunea că sunt pregătiţi să semneze şi un acord de susţinere cu Luca Niculescu, pentru toate proiectele guvernamentale, arătând că important este să punem capăt acestui blocaj politic distructiv şi ţara noastră să aibă un guvern cu puteri depline chiar vineri sau cel târziu luni.

Editor : M.B.

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