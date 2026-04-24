Consiliul pentru Combaterea Discriminării îl cercetează pe George Simion pentru că l-a făcut „paraplegic” pe Nicuşor Dan

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării îl cercetează pe președintele AUR, Nicuşor Dan, ca urmare a unei sesizări primite vineri. Simion este acuzat că a utilizat în sens peiorativ termenul „paraplegic”, referindu-se la preşedintele Nicuşor Dan, într-un discurs ţinut la o întâlnire la Azomureş, joi, 23 aprilie.

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc sa se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celalalte partide. De el promit că mă ocup mâine (vineri, 24 aprilie - n.r) într-o reacţie publică”, a declarat Simion în faţa audienţei, apariţie publicată şi pe reţelele sociale, potrivit News.ro.

Vicepreşedintele interimar al CNCD, Cătălin Raiu, a declarat, pentru News.ro, că instituţia a primit o sesizare referitoare la declaraţiile lui Simion în care se arată că, prin afirmaţiile făcute, a stigmatizat o anumită categorie care are nevoie de îngrijiri medicale cauzând prejudicii de imagine celor care suferă de această boală.

Conform procedurii, CNCD are obligaţia de a analiza cererea şi de a da un verdict dacă a fost vorba despre o formă de discriminare.

Amenda pe care o riscă liderul AUR este cuprinsă între 2000 de lei şi 50 de mii de lei.

Raiu a precizat că instituţia va da părţilor posibilitatea de a-şi pregăti acuzarea, respectiv apărarea şi că estimează că această etapă va dura aproximativ o lună şi jumătate. Din lipsă de personal, finalizarea procedurii de sancţionare se poate întinde chiar până la doi ani, a mai spus Raiu.

Afirmaţiile lui Simion apar într-un context de tensiuni politice între putere şi opoziţie, liderul AUR criticând activitatea şefului statului şi modul în care acesta gestionează dialogul politic.

Nu este primul episod de acest tip. În trecut, Simion a mai fost criticat public pentru declaraţii similare, inclusiv pentru folosirea unor etichete ofensatoare la adresa lui Nicuşor Dan în timpul campaniei electorale şi ulterior, stârnind reacţii din partea societăţii civile şi a instituţiilor publice.

