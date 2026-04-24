Live TV

Consiliul pentru Combaterea Discriminării îl cercetează pe George Simion pentru că l-a făcut „paraplegic” pe Nicuşor Dan

Data publicării:
george simion
George Simion. Foto: Inquam Photos / George Călin

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării îl cercetează pe președintele AUR, Nicuşor Dan, ca urmare a unei sesizări primite vineri. Simion este acuzat că a utilizat în sens peiorativ termenul „paraplegic”, referindu-se la preşedintele Nicuşor Dan, într-un discurs ţinut la o întâlnire la Azomureş, joi, 23 aprilie.

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc sa se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celalalte partide. De el promit că mă ocup mâine (vineri, 24 aprilie - n.r) într-o reacţie publică”, a declarat Simion în faţa audienţei, apariţie publicată şi pe reţelele sociale, potrivit News.ro.

Vicepreşedintele interimar al CNCD, Cătălin Raiu, a declarat, pentru News.ro, că instituţia a primit o sesizare referitoare la declaraţiile lui Simion în care se arată că, prin afirmaţiile făcute, a stigmatizat o anumită categorie care are nevoie de îngrijiri medicale cauzând prejudicii de imagine celor care suferă de această boală.

Conform procedurii, CNCD are obligaţia de a analiza cererea şi de a da un verdict dacă a fost vorba despre o formă de discriminare.

Amenda pe care o riscă liderul AUR este cuprinsă între 2000 de lei şi 50 de mii de lei.

Raiu a precizat că instituţia va da părţilor posibilitatea de a-şi pregăti acuzarea, respectiv apărarea şi că estimează că această etapă va dura aproximativ o lună şi jumătate. Din lipsă de personal, finalizarea procedurii de sancţionare se poate întinde chiar până la doi ani, a mai spus Raiu.

Afirmaţiile lui Simion apar într-un context de tensiuni politice între putere şi opoziţie, liderul AUR criticând activitatea şefului statului şi modul în care acesta gestionează dialogul politic.

Nu este primul episod de acest tip. În trecut, Simion a mai fost criticat public pentru declaraţii similare, inclusiv pentru folosirea unor etichete ofensatoare la adresa lui Nicuşor Dan în timpul campaniei electorale şi ulterior, stârnind reacţii din partea societăţii civile şi a instituţiilor publice.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Momentul când prințul William întreabă o femeie de 100 de ani care este secretul longevității. I-a lăsat pe...
Cancan
Anunț NEAȘTEPTAT al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Fanatik.ro
Omul lui Donald Trump, avertisment incredibil înainte de Cupa Mondială: „Iranul nu poate aduce teroriști în...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Unde lucra Daniel, bărbatul împușcat de SAS. Autoritățile locale fac dezvăluiri: „Nu ne-a dat niciodată de...
Adevărul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a...
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Are doar doi metri lățime, dar costă o avere. Cum arată în interior a doua cea mai îngustă casă din Londra...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut praf pe Cristi Chivu în Italia: "Demn de milă! Mediocru și supraevaluat"
Pro FM
Pavel Stratan, despre soția sa, care îi e alături de 25 de ani: „Fără ea nu aș fi făcut sau nu aș fi avut...
Film Now
Zoë Kravitz și Harry Styles s-au logodit, după opt luni de relație. Un apropiat i-a dat de gol: „Este complet...
Adevarul
Enigmele sanctuarului de la Pustiosu, de pe Via Transilvanica. Locul tainic al dacilor, lângă fostele mine de...
Newsweek
Expert: Cum dovediți că indexarea pensiilor a fost anulată ilegal? Pașii de urmat pentru a vă lua banii înapoi
Digi FM
Averile lor au atins un nivel record în 2025, în pofida războiului şi a sancţiunilor. Cine este cel mai bogat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu dispare pofta de dulce, chiar dacă renunți la zahăr. Ce spun experții
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Secretul dureros pe care tatăl Ritei Wilson l-a ascuns o viață întreagă: „Încă nu pot trece peste asta”
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”