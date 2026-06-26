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Video Nicușor Dan va convoca Consiliul Suprem de Apărare a Țării pe 30 iunie. Care sunt temele de pe agendă (surse)

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Ședință CSAT
Ședință CSAT. Foto: presidency.ro
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Președintele României, Nicușor Dan, urmează să convoace Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe 30 iunie. Potrivit informațiilor Digi24, pe agendă se vor afla discuții privind pregătirea Summitului NATO de la Ankara, dar și misiunile externe ale militarilor români și alte teme de securitate națională.

Președintele României, Nicușor Dan, urmează să convoace CSAT pe 30 iunie, potrivit informațiilor Digi24.

Ședința va avea loc înainte ca președintele României și ceilalți lideri din Alianța Nord-Atlantică să meargă la Ankara, astfel că vor avea loc discuții legate de Summitul NATO, programat între 7 și 8 iulie. Vor fi abordate problemele și soluțiile propuse la nivelul NATO.

Mai mult, în ședința CSAT ar urma să fie discutate și misiunile pe care România le are în afara granițelor.

Din informațiile Digi24, se va discuta despre militarii români trimiși în misiuni și operațiuni sub comanda NATO, a UE și a ONU.

România are astfel de militari în Bosnia, Bulgaria, Kosovo, în statele baltice, dar și în Africa Centrală, iar aceste misiuni trebuie aprobate periodic.

De asemenea, este posibil să fie abordate și alte subiecte legate de securitatea națională, în contextul tensiunilor de la graniță generate de războiul din Ucraina.

Editor : C.S.

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