Constanta observată de premierul Bolojan: „Când era o problemă undeva, erau nişte oameni susţinuţi, la rândul lor, de oameni din PSD”

Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că măsurile pe care le-a luat i-au deranjat pe toţi cei care au folosit „puşculiţa publică” pentru a-şi masca ineficienţa, punctând că a observat o constantă şi anume aceea că, întotdeauna când era o problemă undeva, acolo erau nişte oameni care erau susţinuţi, la rândul lor, de oameni din PSD, însă „nu erau singuri”.

Şeful Executivului a fost întrebat, la TVR 1, câte voci din PNL ar fi dispuse să răspundă ofertei PSD de a continua coaliţia fără Ilie Bolojan.

„Sunt două aspecte la care aş răspunde din ceea ce m-aţi întrebat. Prima dată, măsurile care au deranjat pe toţi cei care au folosit puşculiţa publică pentru a-şi masca ineficienţa sau pierderile sau risipa de bani publici. În mod cert, atunci când iei astfel de măsuri, asta îi deranjează pe toţi cei care folosesc aceste practici şi eu sunt un om corect. Atunci când într-un loc am văzut că lucrurile nu mergeau bine, că erau pierderi, să ne înţelegem bine, se vedea clar că la această situaţie au contribuit în mod transpartinic sau transinstituţional, mai multe instituţii, pentru că e anormal să nu vezi, de exemplu, că în energie se întâmplă acest lucru timp de doi ani de zile, se emit zeci de mii de autorizaţii de megawaţi şi să nu vadă nimeni acest lucru. Dar am văzut o constantă. Întotdeauna când era o problemă undeva, erau nişte oameni care erau susţinuţi, la rândul lor, de oameni din Partidul Social Democrat. Asta a fost o constantă întotdeauna, dar asta nu înseamnă că erau singuri. Deci, măsurile de a face ordine în finanţele publice, de a reduce risipa, sunt corecte, ele trebuie aplicate şi, în mod evident, îi deranjează pe toţi cei care au profitat de aceste lucruri, pentru că este absolut normal să se întâmple asta”, a spus premierul.

De asemenea, el a punctat consecvenţa PNL, făcând referire la cele două decizii de a nu mai fi într-o coaliţie cu PSD.

„Cred că există, fără dubii, în afară de perspectiva a ceea ce se va întâmpla după această etapă, în care guvernul poate să fie demis sau să rămână în picioare, o consecvenţă a partidului pe care îl reprezint, pentru că, dacă vă aduceţi aminte, acest partid a dat două voturi: unul în urmă cu o lună şi jumătate, în care, văzând că lucrurile se agravează, că PSD fuge de orice răspundere legată de guvernare, că vin cu tot felul de minciuni care nu au niciun fel de acoperire în realitate. (...) Prin urmare, am făcut acest lucru şi am spus cât se poate de clar că, într-o situaţie în care se va genera o criză, PNL nu va mai fi într-o coaliţie cu PSD. Am făcut asta şi a doua oară şi acest partid cred că a înţeles că, dacă vrei ca cineva să te respecte, un om, o comunitate, trebuie să tratezi lucrurile serios, trebuie să fii consecvent, trebuie să faci ceea ce spui. Şi, dacă spui ceva, să ai grijă ce spui, pentru că atunci când te angajezi în faţa oamenilor trebuie să respecţi angajamentele, altfel îţi baţi joc de ei şi e doar o problemă de timp până te taxează. Şi acest vot pe care l-am văzut, antisistem, în ultimele alegeri prezidenţiale, parlamentare este un efect al unor politici de care PNL s-a despărţit. Aceasta este realitatea şi asta va face PNL şi în perioada următoare”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Moţiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE - Întâi România, a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului. Dezbaterea şi votul sunt programate pentru marţi, în plenul reunit al Parlamentului.  

