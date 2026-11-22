„Adevăratul premier al Guvernului Niculescu este, de fapt, Olguța Vasilescu”, a declarat primarul Buzăului, Constantin Toma, într-un interviu pentru emisiunea „În fața ta”, de la Digi24. Edilul a vorbit și despre atitudinea generală din PSD față de AUR și a spus că mulți dintre liderii partidului îi consideră „prieteni” pe cei din AUR.

Constantin Toma a fost întrebat, în cadrul emisiunii „În fața ta”, de la Digi24, cine este adevăratul premier al Guvernului Niculescu. Acesta a spus că, în opinia sa, este vorba despre primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.

El a spus că „nu contează” faptul că aceasta nu este ministru.

„Democrația o faci prin reprezentanți, nu? Democrația, între ghilimele. E părerea mea, nu e părerea altcuiva”, a adăugat edilul.

Întrebat care este atitudinea din PSD față de AUR, primarul Buzăului a declarat:

„Vă dați seama, și la nivelul ăsta public, ați văzut și Neacșu, și Paul Stănescu, au o părere foarte bună. La nivelul ăsta de discuții om la om, așa, tot o părere bună este”, a spus Toma.

El a adăugat că liderii PSD nu îi privesc pe cei din AUR „ca pe niște dușmani”.

„Deci nu-i vedem ca pe niște dușmani, că, în mod normal, bă, ești în alt partid, dușmănești restul partidelor, ca să nu cumva să-ți fure calul, cum se zice la țară. Nu există această treabă. Îi considerăm prieteni”, a afirmat Constantin Toma.

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Editor : C.S.