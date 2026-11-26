Preşedintele organizaţiei judeţene a Partidului Social Democrat Buzău, Romeo Lungu, a declarat că primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, se apropie de o excludere din partid, pe fondul atacurilor din ultima perioadă la adresa unor colegi şi a formaţiunii politice din care face parte.

Romeo Lungu a menţionat că a luat la cunoştinţă de apropierea primarului Constantin Toma de preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), Ilie Bolojan, şi de poziţiile sale împotriva PSD, motive care ar putea conduce la excluderea din partid.

„Am văzut că domnul primar a declarat că vreau sau are intenţie să meargă la PNL-ul lui Bolojan, cred că are tablou cu Bolojan în birou, este treaba lui. Părerea mea este că ne apropiem, în cazul în care aduce în continuare deservicii de imagine şi loveşte foarte puternic într-un partid care l-a ajutat de-a lungul timpului, cred că ne apropiem şi de o eventuală excludere, dar nu vrem să o facem în luna decembrie, în luna cadourilor”, a declarat preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Buzău.

Lungu a mai precizat că nu s-a luat o decizie de excludere până în momentul de faţă, întrucât a fost şi aşteptată o demisie din partea primarului municipiului Buzău.

„Nu ne reţine nimic, am aşteptat din partea lui, am crezut că nu mai suportă PSD şi va pleca din partid. Pe mine nu mă interesează că-şi pierde mandatul, el dacă nu pleacă din partid şi continuă cu astfel de atacuri asupra oamenilor din PSD, asupra partidului, inevitabil va trebui să luăm şi o decizie de excludere în viitorul apropiat”, a mai afirmat Romeo Lungu.

Primarul Constantin Toma a lansat în ultimele luni mai multe critici la adresa conducerii şi unor decizii ale PSD.

Pe de altă parte, el nu și-a ascuns simpatia față de fostul premier Ilie Bolojan, pe care îl consideră un bun administrator.

Întrebat la emisiunea „În fața ta” de la Digi 24 ce ar alege între Sorin Grindeanu şi Ilie Bolojan, Constantin Toma a răspuns: „Bolojan, sută la sută”.

„Bolojan. Păi omul ăsta a arătat ceva. Am folosit o expresie pe care mi-a spus-o un prieten: cruciada bunului simţ începută de Ilie Bolojan trebuie continuată şi cu el, şi fără el, cu PNL, fără PNL, cu PSD, fără PSD, e important pentru această ţară. Omul ăsta a arătat că se poate întâmpla ceva şi pozitiv în această ţară, pe linia asta de conduceri politice”, a declarat Constantin Toma.

Editor : B.P.