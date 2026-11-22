Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, susține că edilii PSD vor porni cu un dezavantaj la alegerile locale din 2028, din cauza imaginii partidului. Potrivit acestuia, primarii social-democrați ar pierde aproximativ 10% în sondaje doar din cauza apartenenței politice. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În fața ta”, de la Digi24.

„Discutăm cu colegi din PSD. Cică ei fac sondaje și scad cu 10% mai puțin, dar avem o problemă la Consiliile Locale. Suntem aproape la jumătate. Cică acum dacă ești primar la PSD pleci cu un handicap de 10%. Înainte, când erai primar de la PSD, venea un necunoscut, dar avea 10-15% în plus. Acum este un 10 cu minus în față. Te scade partidul în jos”, a declarat Constantin Toma, în cadrul emisiunii.

Edilul din Buzău a criticat și actuala conducere a PSD, condusă de Sorin Grindeanu, și a anticipat că aceasta ar putea dispărea de la vârful partidului dacă social-democrații vor obține un rezultat slab la alegerile din 2028.

„Dacă această echipă Grindeanu va înregistra în 2028 un rezultat prost. Și așteptarea asta este. Ei vor dispărea toți, evident. Ei încearcă acum să salveze ce mai poate salva și mai puțin acest aparat de partid angajat peste tot. Ei se gândesc, cum spunea și Alfred Simonis: «Să ne voteze proștii și pe urmă mai vedem noi ce facem»”, a mai declarat acesta.

Declarația la care face referire Constantin Toma a fost atribuită lui Alfred Simonis și a provocat un scandal în spațiul public. Președintele Consiliului Județean Timiș a negat că vocea din înregistrarea audio îi aparține, după ce liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a publicat pe Facebook un videoclip în care se aude afirmația „Noi să primim voturile de la proști și am câștigat”. Simonis a anunțat că intenționează să îl dea în judecată pe liberal și ia în calcul inclusiv o plângere penală, susținând că înregistrarea este falsă.

Editor : Andreea Rubica