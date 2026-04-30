Exclusiv Constantin Toma: Credeți că PSD-iștii sunt idioți? Sunt mulți deștepți, dar se tem. Conducerea omoară partidul, dar ce are cu restul?

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma. Foto: Digi24

Primarul municipiului Buzău, social-democratul Constantin Toma, speră să se găsească suficienți parlamentari care să voteze împotriva moțiunii de cenzură. „Îl omorâm pe Bolojan și ce facem? Unde ducem această țară? Vedem după doar o zi suntem cu cursul de 5,14. Unde ajungem?” a declarat Constantin Toma pentru Digi24.

 

„Cei care au luat această decizie foarte proastă de a ieși de la guvernare, mă refer la partidul meu, PSD, și de a face alianță, până la urmă, nu declară acum, dar este evidentă pentru că încearcă să dea jos actualul guvern. Este vorba de domnul Sorin Grindeanu și cei câțiva oameni ai dumnealui. Au încercat, ne-au manipulat pe toți, nu chiar pe toți, că am fost vreo 2,3% acolo, care am zis Nu acestei decizii, dar din păcate, iată costurile unei decizii iresponsabile. Este o decizie iresponsabilă a PSD-ului,” a precizat Constantin Toma.

Social democrații nu au văzut consecințele retragerii de la guvernare, spune Constantin Toma, decizia fiind luată împotriva unui singur dușman, Ilie Bolojan.

„Se pare că nu. Ei au văzut doar un singur dușman, care este Ilie Bolojan. Dar problema este că au luat o decizie împotriva țării, nu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan poate pleca cu fruntea sus. Nu e niciun fel de problemă, dar ce ne facem cu țara? Avem o problemă incredibil de mare. Au crescut inclusiv dobânzile la creditele pe care le luăm, pentru că, așa cum spunea și domnul Negrescu, analist pe care respect foarte mult, numai în ultimele zile a crescut factura la dobânzile pe care le plătim cu 250 de milioane de euro și mă gândeam cât de greu adunăm acești bănuți, îi aducem, mai câștigăm 100 de milioane, 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea României și iată că dăm doar în câteva zile numai în dobânzi 250 de milioane de euro, dobânzi care cresc în continuare și se vor scumpi toate. Pentru că această scumpire a cursului de schimb, în condițiile în care importăm o mulțime de lucruri, am fost declanșați să trăim pe consum, că asta a fost politica dusă de PSD în ultimii ani, din păcate, iar acest consum nu l-am bazat pe producție internă”, a declarat Constantin Toma, avertizând că situația se va înrăutăți.

Primarul municipiului Buzău spune că încă speră ca această moțiune de cenzură nu fie votată.

„Eu sper să se găsească suficienți parlamentari responsabili care să țină cu țara, nu să fie doar împotriva unui om. Îl omorâm pe Bolojan și ce facem? Unde ducem această țară? Vedem după doar o zi suntem cu cursul de 5,14. Unde ajungem? Trece cursul a doua zi la 3 lei dacă vine Sorin Grândeanu premier. Nu, vom avea situații din ce în ce mai proaste și vom suferi cu toții”, a adăugat Toma.

Politicianul a precizat că vorbește în permanență cu colegi din PSD și că mulți dintre ei îi împărtășesc îngrijorarea.

„Vorbesc în permanență. Este unanimitate că ne ducem în cap. Folosesc termenul ăsta popular, că asta este. Dar le-am spus și eu, ieșiți și voi, că sunteți la fel de importanți ca și mine. Vorbesc de primari, vorbesc de președinți de consilii județene, spun membri simpli de partid, președinți de organizații PSD din București, de exemplu. M-am întâlnit și spun: domnule, e foarte greu, dar ce putem face? Păi tăceți toți din gură și ne ducem unde ne ducem.

Credeți că PSD-iștii sunt idioți? Sunt foarte mulți oameni deștepți printre ei. Dar uite că au o teamă așa față de conducere, nu știu de ce, în condițiile în care conducerea ne-a dus în această situație foarte proastă, ca țară. Omoară partidul, omoară, dar ce au cu noi, ce au cu restul românilor?” a adăugat Constantin Toma.

 

 

