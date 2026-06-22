Constantin Toma, despre Guvernul Veștea: „O formulă încropită care nu poate ajuta țara. Sper să nu treacă”

Primarul municipiului Buzău Constantin Toma a criticat dur componența Guvernului propus de Adrian Veștea și a afirmat că este „o formulă încropită”. Social-democratul a adăugat că speră ca acesta să nu primească votul de învestitură.
„Este o formulă care nu poate ajuta ţara în niciun fel, pentru că este o formulă încropită cu oameni care nu cred că vor face faţă sau nu sunt la nivelul funcţiilor nominalizate. Sper să nu treacă", a declarat Constantin Toma, luni pentru Agerpres.
Audierile miniştrilor propuşi în Cabinetul Veştea au încep, luni, în comisiile de specialitate. Potrivit programului anunţat de conducerea Parlamentului, audierile în comisii se vor desfăşura până la ora 21:00, iar la ora 21:30 va fi plenul reunit.