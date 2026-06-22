Constantin Toma, despre Guvernul Veștea: „O formulă încropită care nu poate ajuta țara. Sper să nu treacă”

Primarul municipiului Buzău Constantin Toma a criticat dur componența Guvernului propus de Adrian Veștea și a afirmat că este „o formulă încropită”. Social-democratul a adăugat că speră ca acesta să nu primească votul de învestitură.

„Este o formulă care nu poate ajuta ţara în niciun fel, pentru că este o formulă încropită cu oameni care nu cred că vor face faţă sau nu sunt la nivelul funcţiilor nominalizate. Sper să nu treacă", a declarat Constantin Toma, luni pentru Agerpres.

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Audierile miniştrilor propuşi în Cabinetul Veştea au încep, luni, în comisiile de specialitate. Potrivit programului anunţat de conducerea Parlamentului, audierile în comisii se vor desfăşura până la ora 21:00, iar la ora 21:30 va fi plenul reunit.

Editor : Ana Petrescu