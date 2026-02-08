Live TV

Video Exclusiv Constantin Toma, despre imaginea politicienilor: „Ne ducem în cap toate partidele de Coaliție; N-am simțit niciodată atâta ură”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
Constantin Toma. Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul orașului Buzău Constantin Toma a declarat duminică, 8 februarie, că partidele din Coaliție au o criză de încredere și că singurul câștigător este AUR care „crește cu viteză maximă”. El apreciază că, de când este primar, nu a simțit niciodată atâta ură vizavi de clasa politică. „Cel care adună și a adunat cea mai mare ură este Ilie Bolojan. Pe locul doi, probabil, Sorin Grindeanu”, a notat edilul în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

Întrebat despre atmosfera din Coaliția de guvernare, Constantin Toma a constatat că este „un dezastru” modul în care partidele și-au pierdut încrederea. 

„Deci ne ducem în cap, vorbesc de toate partidele din coaliție. Poate USR-ul să mai miște ceva în plus. Tot jocul ăsta nebun în care suntem nu face decât să ducă la pierderea încrederii în aceste partide, crește AUR cu viteză maximă.

Oamenii sunt foarte nemulțumiți, sunt de 10 ani primar, n-am simțit niciodată atâta ură împotriva noastră ca politicieni, nu a existat așa ceva și vă spune un om care a câștigat alegerile cu 78%, cu 67%. E o chestie incredibilă, ești înjurat pentru orice, deci vinovat de orice, inclusiv pentru lucrurile bune. Și acest lucru, bineînțeles... lucrează foarte mult Bucureștiul la acest lucru, adică deciziile care se iau la nivel de guvern și deciziile care nu se iau la nivel de guvern”, a explicat primarul Buzăului. 

El a subliniat apoi că cea mai mare ură a adunat-o Ilie Bolojan, dar efectele sunt resimțite și de către primari. 

„Cel care adună și a adunat cea mai mare ură este Ilie Bolojan, de departe. Pe locul doi, probabil Sorin Grindeanu. Acum domnul Hunor se scoate ușor, așa, încearcă să se scoată, pentru că, după mișcările după întâlnirile care au avut loc în Odorheiul Secuiesc, la Sf. Gheorghe și Miercurea Ciuc, în care a fost criticat, vine cu o propunere care va bulversa și mai mult toată populația, respectiv să se reducă la toată lumea cu 50% taxele și impozitele, după modelul din ultima ordonanță de urgență.

Cel mai mult decontează la nivel central Ilie Bolojan și la nivel local, fiecare primar. Vorbesc zilnic cu câțiva primari și de mari orașe și de comune, sunt la fel de înjurați peste tot. Sunt considerați vinovații locali”, a conchis Constantin Toma.

Editor : Iulian Bîrzoi

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Maia Sandu
2
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
poluare rau drina bosnia
3
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
4
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
5
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
"Un coșmar absolut". Ce a strigat Lindsey Vonn, imediat după căzătura gravă de la Jocurile Olimpice
Digi Sport
"Un coșmar absolut". Ce a strigat Lindsey Vonn, imediat după căzătura gravă de la Jocurile Olimpice
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUZAU - ALEGERI 2024 - PSD - SARBATORESTE ROMANESTE - 8 MAI 2024
De ce l-a susținut Constantin Toma pe Ciolacu la CJ Buzău după ce l-a criticat dur când era premier: Dădeam foc la coșmelie?
Constantin Toma FOTO Captura Video
Primarul Buzăului, Constantin Toma: Partidul meu face un joc periculos. Amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare sunt fără motiv
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT002_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ciucu, despre PSD: „Una agreezi cu ei la masă, alta vezi la televizor”. Ce spune edilul despre susținerea în PNL a premierului Bolojan
170912_mihai fifor_MINISTRII_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mihai Fifor: România riscă să intre în recesiune din cauza măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan
lia savonea - inquam - ganea
Lia Savonea îl atacă pe Ilie Bolojan după scrisoarea premierului privind pensiile speciale: presiuni la adresa CCR. Reacția Guvernului
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Donald Trump
Participă sau nu România la Consiliul pentru Pace al lui Trump...
APTOPIX Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a...
Royal Ascot, Ladies Day, UK - 22 Jun 2000
Cum a reușit escrocul Jeffrey Epstein să învârtă elita mondială pe...
turisti adidasi
În adidași pe munte, în plină iarnă: doi tineri opriți de jandarmi pe...
Ultimele știri
Un lider Hamas exclude depunerea armelor. „Nu vom accepta o dominaţie străină”
Alertă în Aiud după ce două grenade defensive au fost descoperite pe un drum public
Dalai Lama, menționat în dosarele Epstein. Biroul său clarifică: „Nu l-a întâlnit niciodată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la...
Fanatik.ro
Ce le-a spus Bergodi jucătorilor la prima întâlnire după scandalul de la finalul meciului CFR – U Cluj...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, decizie surpriză de ultimă oră. Cum arată primul 11 al FCSB la meciul cu Oțelul. Exclusiv
Adevărul
Ce a descoperit un cunoscut vlogger în țara pe care toți o dau ca model României: „M-am înșelat amarnic”
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
Amal, fermecătoare la brațul lui George Clooney, în Italia. Avocata și starul de Hollywood au atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția amantei
Pro FM
Britney Spears, noi declarații despre familia ei: „Sunt norocoasă să fiu în viață, în ciuda felului în care...
Film Now
Meryl Streep o va interpreta pe Joni Mitchell într-un film biografic despre viața celebrei artiste
Adevarul
Rezerviști inapți, mobilizați anul trecut. Cum a fost modificată legislația
Newsweek
Ce vechime se pune la pensie dacă ai lucrat cu jumătate de normă? Câte puncte primești pentru un an muncit?
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Ben Affleck, despre cum își crește copiii alături de fosta soție Jennifer Garner: „Pui o povară asupra lor...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă