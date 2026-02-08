Primarul orașului Buzău Constantin Toma a declarat duminică, 8 februarie, că partidele din Coaliție au o criză de încredere și că singurul câștigător este AUR care „crește cu viteză maximă”. El apreciază că, de când este primar, nu a simțit niciodată atâta ură vizavi de clasa politică. „Cel care adună și a adunat cea mai mare ură este Ilie Bolojan. Pe locul doi, probabil, Sorin Grindeanu”, a notat edilul în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

Întrebat despre atmosfera din Coaliția de guvernare, Constantin Toma a constatat că este „un dezastru” modul în care partidele și-au pierdut încrederea.

„Deci ne ducem în cap, vorbesc de toate partidele din coaliție. Poate USR-ul să mai miște ceva în plus. Tot jocul ăsta nebun în care suntem nu face decât să ducă la pierderea încrederii în aceste partide, crește AUR cu viteză maximă.

Oamenii sunt foarte nemulțumiți, sunt de 10 ani primar, n-am simțit niciodată atâta ură împotriva noastră ca politicieni, nu a existat așa ceva și vă spune un om care a câștigat alegerile cu 78%, cu 67%. E o chestie incredibilă, ești înjurat pentru orice, deci vinovat de orice, inclusiv pentru lucrurile bune. Și acest lucru, bineînțeles... lucrează foarte mult Bucureștiul la acest lucru, adică deciziile care se iau la nivel de guvern și deciziile care nu se iau la nivel de guvern”, a explicat primarul Buzăului.

El a subliniat apoi că cea mai mare ură a adunat-o Ilie Bolojan, dar efectele sunt resimțite și de către primari.

„Cel care adună și a adunat cea mai mare ură este Ilie Bolojan, de departe. Pe locul doi, probabil Sorin Grindeanu. Acum domnul Hunor se scoate ușor, așa, încearcă să se scoată, pentru că, după mișcările după întâlnirile care au avut loc în Odorheiul Secuiesc, la Sf. Gheorghe și Miercurea Ciuc, în care a fost criticat, vine cu o propunere care va bulversa și mai mult toată populația, respectiv să se reducă la toată lumea cu 50% taxele și impozitele, după modelul din ultima ordonanță de urgență.

Cel mai mult decontează la nivel central Ilie Bolojan și la nivel local, fiecare primar. Vorbesc zilnic cu câțiva primari și de mari orașe și de comune, sunt la fel de înjurați peste tot. Sunt considerați vinovații locali”, a conchis Constantin Toma.

Editor : Iulian Bîrzoi