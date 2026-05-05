Live TV

Constantin Toma, după căderea Guvernului: „Grindeanu ar trebui să fie premier”. Ce spune despre alianța cu AUR și viitorul lui Bolojan

Data publicării:
constantin toma in studioul digi24
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma. Foto: Digi24
Din articol
Critici la adresa PSD și mesaj pentru Bolojan

Primarul municipiului Buzău, social-democratul Constantin Toma, a declarat marți, după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, că România ar putea intra într-o nouă etapă politică în care PSD să preia guvernarea, iar funcția de prim-ministru să fie ocupată de Sorin Grindeanu, în timp ce PNL ar urma să treacă în opoziție.

Într-o declarație acordată AGERPRES, edilul a susținut că actuala configurație politică limitează opțiunile de guvernare și că o alianță între PSD și AUR ar fi „cel mai probabilă”, în lipsa susținerii din partea USR sau PNL.

„PSD să treacă la guvernare cu prim-ministru domnul Sorin Grindeanu și Bolojan cu PNL să intre în opoziție. Este o soluție, pentru că nu văd, din punct de vedere tehnic, o altă soluție. Atât PNL, cât și USR nu pot da girul să legitimizeze o relație între PSD și AUR, sau între AUR și PSD. PSD numai cu AUR, așa cum a declarat George Simion, și-a spus că își asumă răspunderea să vină la guvernare. Având în vedere acest joc periculos pentru țară, Banca Națională a României a trebuit să contribuie cu vreo două miliarde de euro să țină cursul cât de cât stabil. E un curs istoric, peste 5,2 lei pentru un euro, cresc dobânzile de finanțare la creditele pe care le ia Guvernul României pentru refinanțarea datoriilor, deci suntem într-o situație foarte dificilă. Creșterile valorii euro și dolarului în raport cu leul înseamnă, evident, scumpiri la raft, scumpiri la pompa de benzină și motorină”, a declarat acesta.

Critici la adresa PSD și mesaj pentru Bolojan

Deși este membru al PSD, primarul Buzăului a criticat dur lipsa reformelor din interiorul partidului, exprimându-și scepticismul că formațiunea ar putea schimba această direcție.

„PSD ar trebui să facă reforme, deocamdată PSD nu a făcut în toată istoria lui, cu regret o spun, nu a avut în ADN reforma, de niciun fel. Nu a făcut nicio reformă și nu cred că va face o reformă vreodată, pentru că oamenii care sunt la conducere, cel puțin în acest moment, nu sunt oameni care să fie responsabili să se angajeze să scoată România din criză și să treacă la reformă”, a afirmat edilul.

În același timp, întrebat despre viitorul politic al lui Ilie Bolojan, Constantin Toma a avut o evaluare pozitivă, apreciind că acesta ar putea avea un parcurs important în continuare.

„Un viitor luminos chiar. Omul ăsta a arătat că se poate și în România și există oameni, sunt mulți oameni care gândesc, oameni care cred într-o idee, într-o idee că și țara asta poate avea o șansă”, a mai declarat primarul.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlament, cu 281 de voturi „pentru”, patru voturi „împotrivă” și trei voturi anulate, ceea ce a dus la demiterea Executivului și deschiderea negocierilor pentru formarea unei noi majorități guvernamentale.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
3
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
camioane autostrada
4
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Digi Sport
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciucu bolojan
Ciucu, singurul prim-vicepreședinte care și-a exprimat sprijinul pentru președintele PNL: „Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan!”
Hubert Thuma
Hubert Thuma nu vrea ieșirea de la guvernare: Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români, nu pleacă nicăieri
dan motreanu
Dan Motreanu: PSD și AUR nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să își asume guvernarea
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan, de la ora 18:00
Nicoleta Pauliuc
După Cătălin Predoiu, și Nicoleta Pauliuc cere PNL să rămână la guvernare: „Cu patru condiții ferme”
Recomandările redacţiei
adrian vestea
Al treilea prim-vicepreședinte PNL care cere partidului să rămână la...
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu prezintă următorii pași ai AUR, după căderea Guvernului...
politico 1
Demiterea lui Ilie Bolojan, deschidere de pagină în presa...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Grindeanu: PSD e dispus rapid să găsească o soluție, să avem un...
Ultimele știri
Trump se pregătește să piardă alegerile intermediare. Ședințele organizate cu membrii administrației (WP)
Finlanda avertizează dur Ucraina după incidente repetate cu drone la granița cu Rusia: „Nu vom permite acest lucru”
Profesoară bătută de tatăl unui elev, în Pitești. Bărbatul a fost reținut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract a semnat și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Ilie Bolojan nu pleacă imediat de la Palatul Victoria, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Ce...
Adevărul
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Imagini fabuloase de la Met Gala 2026! Aparițiile istorice bifate de Beyoncé și Rihanna pe covorul roșu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru, înainte de vot! Și-a asigurat deja susținere masivă
Pro FM
Connect-R, declarații rare despre viața personală, la opt ani de la divorțul de Misha: „Recunosc, sunt și o...
Film Now
Zoe Kravitz, eleganță „gotică” la Met Gala. Rochie neagră din dantelă, cu transparențe și decolteu larg, i-a...
Adevarul
Adevărul întunecat din folclorul românesc. Ritualurile de sacrificiu care au inspirat balada Meșterului Manole
Newsweek
Verdict după căderea guvernului. Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii vor pierde 11.700 lei
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
5 fructe sigure pentru câini recomandate de un veterinar. Gustări sănătoase pe care le poți da zilnic
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Dorian Popa și Andreea au făcut publice imaginile de la biserică. Jurământul miresei ar fi fost inspirat...