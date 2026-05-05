Constantin Toma, după căderea Guvernului: „Grindeanu ar trebui să fie premier”. Ce spune despre alianța cu AUR și viitorul lui Bolojan

Primarul municipiului Buzău, social-democratul Constantin Toma, a declarat marți, după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, că România ar putea intra într-o nouă etapă politică în care PSD să preia guvernarea, iar funcția de prim-ministru să fie ocupată de Sorin Grindeanu, în timp ce PNL ar urma să treacă în opoziție.

Într-o declarație acordată AGERPRES, edilul a susținut că actuala configurație politică limitează opțiunile de guvernare și că o alianță între PSD și AUR ar fi „cel mai probabilă”, în lipsa susținerii din partea USR sau PNL.

„PSD să treacă la guvernare cu prim-ministru domnul Sorin Grindeanu și Bolojan cu PNL să intre în opoziție. Este o soluție, pentru că nu văd, din punct de vedere tehnic, o altă soluție. Atât PNL, cât și USR nu pot da girul să legitimizeze o relație între PSD și AUR, sau între AUR și PSD. PSD numai cu AUR, așa cum a declarat George Simion, și-a spus că își asumă răspunderea să vină la guvernare. Având în vedere acest joc periculos pentru țară, Banca Națională a României a trebuit să contribuie cu vreo două miliarde de euro să țină cursul cât de cât stabil. E un curs istoric, peste 5,2 lei pentru un euro, cresc dobânzile de finanțare la creditele pe care le ia Guvernul României pentru refinanțarea datoriilor, deci suntem într-o situație foarte dificilă. Creșterile valorii euro și dolarului în raport cu leul înseamnă, evident, scumpiri la raft, scumpiri la pompa de benzină și motorină”, a declarat acesta.

Critici la adresa PSD și mesaj pentru Bolojan

Deși este membru al PSD, primarul Buzăului a criticat dur lipsa reformelor din interiorul partidului, exprimându-și scepticismul că formațiunea ar putea schimba această direcție.

„PSD ar trebui să facă reforme, deocamdată PSD nu a făcut în toată istoria lui, cu regret o spun, nu a avut în ADN reforma, de niciun fel. Nu a făcut nicio reformă și nu cred că va face o reformă vreodată, pentru că oamenii care sunt la conducere, cel puțin în acest moment, nu sunt oameni care să fie responsabili să se angajeze să scoată România din criză și să treacă la reformă”, a afirmat edilul.

În același timp, întrebat despre viitorul politic al lui Ilie Bolojan, Constantin Toma a avut o evaluare pozitivă, apreciind că acesta ar putea avea un parcurs important în continuare.

„Un viitor luminos chiar. Omul ăsta a arătat că se poate și în România și există oameni, sunt mulți oameni care gândesc, oameni care cred într-o idee, într-o idee că și țara asta poate avea o șansă”, a mai declarat primarul.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlament, cu 281 de voturi „pentru”, patru voturi „împotrivă” și trei voturi anulate, ceea ce a dus la demiterea Executivului și deschiderea negocierilor pentru formarea unei noi majorități guvernamentale.

