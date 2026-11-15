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Constantin Toma, după vizita ministrului Mihai Ghigiu la Buzău: „A venit cu o singură misiune: să execute un atac politic”

Data actualizării: Data publicării:
BUZAU - ALEGERI 2024 - VIZITA PRESEDINTE PSD - 8 MAI 2024
Constantin Toma, primarul Buzăului. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Primarul Buzăului, Constantin Toma, îl acuză pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, că a venit în oraș pentru a executa un atac politic la comanda conducerii PSD, nu pentru a găsi soluții la problemele comunității. Reacția vine după ce ministrul a susținut că Primăria Buzău a pierdut aproape 80 de milioane de euro din PNRR, bani destinați reabilitării și consolidării blocurilor. Toma respinge acuzațiile și pune pierderea finanțării pe seama birocrației și a termenelor nerealiste.

Primarul Buzăului, Constantin Toma (PSD), cunoscut pentru opiniile sale deseori critice la adresa Partidului Social Democrat, a afirmat, duminică seară, că ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu (PSD), s-a deplasat la Buzău nu pentru a ajuta comunităţile locale, ci pentru a executa un atac politic.

„Întreaga desfăşurare a vizitei seamănă mai degrabă cu o acţiune politică atent pregătită”, a afirmat Toma. Reacţia vine după ce Ghigiu a afirmat că Primăria Buzău a pierdut aproape 80 de milioane de euro, cea mai mare finanţare din România obţinută de o autoritate locală pentru reabilitarea termică şi consolidarea blocurilor.

„Ministrul Mihai Ghigiu a venit la Buzău cu o singură misiune: să execute un atac politic! Nu să ajute comunităţile locale, nu să găsească soluţii pentru investiţiile blocate, ci să îndeplinească agenda politică a conducerii PSD. La întâlnirea regională dedicată dezvoltării comunităţilor din Sud-Est, la care a participat şi vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, m-aş fi aşteptat ca ministrul Mihai Ghigiu să fie preocupat de proiectele administraţiilor locale, de investiţii şi de soluţiile pentru problemele cu care se confruntă primarii”, a scris, duminică, pe Facebook, primarul din Buzău, Constantin Toma.

Potrivit acestuia, ministrul „a preferat să transforme o întâlnire importantă pentru regiune într-un prilej de atac politic, reluând acuzaţiile privind pierderea finanţării PNRR pentru reabilitarea blocurilor din Buzău”.

„Mai mult, domnul ministru s-a deplasat personal la unul dintre blocurile rămase nereabilitate şi a discutat cu locatarii despre această situaţie. Pentru mine, succesiunea acestor gesturi ridică o întrebare legitimă: a venit ministrul Ghigiu la Buzău pentru a identifica soluţii sau pentru a executa un atac politic? Din punctul meu de vedere, întreaga desfăşurare a vizitei seamănă mai degrabă cu o acţiune politică atent pregătită”, a mai transmis Constantin Toma.

Acesta afirmă că realitatea este „cu totul alta decât cea prezentată de domnul ministru”: „Primăria Buzău a reuşit să atragă aproape 80 de milioane de euro, cea mai mare finanţare obţinută de o administraţie locală din România pentru reabilitarea termică şi consolidarea blocurilor. Banii nu s-au pierdut pentru că Primăria nu şi-a dorit să realizeze proiectul, ci din cauza birocraţiei excesive, a procedurilor greoaie şi a întârzierilor care au făcut imposibilă încadrarea lucrărilor în termenele impuse prin PNRR”.

„După lansarea procedurilor de achiziţie, administraţiile locale nu mai controlează toate etapele care urmează. Iar când un proiect de asemenea amploare este blocat de proceduri şi termene nerealiste, responsabilitatea nu poate fi aruncată exclusiv în spatele primarului”, a declarat primarul din Buzău.

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„Comportamentul domnului Ghigiu îmi confirmă încă o dată că decizia de a demisiona din funcţiile de conducere ale PSD şi de a nu mai candida din partea acestui partid este una corectă.

Când un ministru vine într-o comunitate mai preocupat să atace un primar decât să ajute la rezolvarea problemelor oamenilor, înţelegi cât de tare s-a îndepărtat politica de adevărata ei misiune”, a adăugat Constantin Toma.

Reacţia primarului vine după ce, aflat la Buzău sâmbătă, ministrul Mihai Ghigiu a afirmat că „aproape 80 de milioane de euro, cea mai mare finanţare din România obţinută de o autoritate locală pentru reabilitarea termică şi consolidarea blocurilor, s-au pierdut în birocraţie şi în hârtiile de la primărie”.

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„Primăria a avut aceşti bani din PNRR la dispoziţie, pentru cel mai amplu proiect de modernizare a blocurilor din ţară. Nu se aştepta nimeni ca toate lucrările să fie gata peste noapte, dar şantierele ar fi trebuit să fie deja deschise. În schimb, din lipsă de implicare administrativă, oraşul a devenit, din păcate, un exemplu de «aşa nu»”, a scris Ghigiu pe Facebook.

Editor : M.I.

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