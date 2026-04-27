Exclusiv Constantin Toma crede că liderii PSD de la București pot decide să facă Guvern cu AUR: „Nu vor ține cont de baza partidului”

BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
Constantin Toma. Foto: Inquam Photos / George Călin
Toma îi cere demisia lui Grindeanu

Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a declarat luni, la Digi24, după anunțul că social-democrații, alături de AUR, vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, că liderii PSD de la București pot decide să guverneze cu partidul condus de George Simion. Edilul avertizează că „o victorie alături de AUR va fi o mare înfrângere pentru PSD” și îi cere demisia lui Sorin Grindeanu.

 

„O spun de la început, o victorie alături de AUR va fi o mare înfrângere pentru PSD”, avertizează Constantin Toma, care a precizat că a aflat „de pe agențiile de presă” despre înțelegerea dintre cele două partide pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. 

„PSD-ul își va semna până la urmă desființarea sau ajungerea sub 10% pentru că nu este deloc în regulă ce se întâmplă în acest moment. Este o disperare a lui Sorin Grindeanu împreună cu echipa de la București, dar încă o dată bagă țara, dacă mai era nevoie, într-o situație foarte dificilă, și partidul la fel. Dar țara este cea mai importantă, pentru că această criză va continua, iar o guvernare alături de AUR va duce la multe probleme pentru fiecare dintre noi”, spune edilul.

El susține că liderii de la București pot lua decizia să guverneze cu AUR.

„Ei pot convinge exact cum s-a făcut acum, deci s-a mers în fiecare regiune să convingă cât mai mulți oameni că este soluția cea mai bună să-l dăm pe Bolojan jos, așa va fi făcut și acum. Credeți că se ține cont de baza partidului? În niciun caz. Pentru că foarte, foarte mulți oameni, incredibil de mulți, având în vedere poziția mea, să-i spun oficială, mă sună sau vin chiar la Buzău, vorbesc de oameni din țară, ai PSD-ului, care spun să facem ceva împotriva acestei conduceri, pentru că duc partidul într-o direcție foarte greșită”, a spus el.

Toma îi cere demisia lui Grindeanu

Întrebat dacă soluția este un Guvern fără Ilie Bolojan, Toma spune că cel care ar trebui să plece este de fapt șeful PSD, Sorin Grindeanu.

„Este o mare tâmpenie, să-și dea demisia Sorin Grindeanu și PSD-ul să să meargă împreună cu forțele pro-democrație, pro-Europa, să meargă să salveze această țară, pentru că ce a început Ilie Bolojan împreună și cu membrii din Guvern, membrii PSD, a făcut o treabă bună, chiar dacă nu ne convine. Dar după ce s-au risipit foarte mulți bani și foarte multe oportunități, a venit și scadența la plată, în sensul în care trebuie să luăm aceste măsuri cu siguranță nepopulare, dar sunt singurele care ne salvează”, a spus el.

„Sunt o mulțime de oameni foarte serioși în PSD și sunt convins că s-ar găsi soluția și pentru acest lucru, pentru că Sorin Grindeanu este compromis prin ceea ce face acum la nivelul majorității membrilor de partid PSD. Este disperat pentru că dacă PSD-ul iniția o moțiune de cenzură și pica, chiar era prăpăd pentru el”, adaugă el.

În ce privește rezultatul votului social-democraților împotriva lui Bolojan, Toma spune că nu e corect.

„Cu siguranță nu-i corect. Partidul nu stă numai cei 5000 de oameni să, ci în câteva sute de mii de oameni. Și ei nu au fost întrebați. Au fost întrebați doar cei care ocupă funcții de conducere, consilier local, județeni, primari, președinte de consilii județene, șefi de agenții, deci oameni cu funcții care își pun în pericol până la urmă funcțiile lor și bănuții care câștigă de acolo”, a spus el.

Declarațiile lui Constantin Toma vin după cu anunțul PSD-AUR că vor depune împreună o moțiune împotriva Guvernului Bolojan. 

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
Militari NATO
5
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
Te-ar putea interesa și:
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Sorin Grindeanu cere demisia oamenilor PSD din Guvern: „Să avem lucrurile cât se poate de clare”
sorin grindeanu
Grindeanu le-a transmis membrilor PSD că nu vor intra la guvernare cu AUR: „Moțiunea e singura acțiune comună” (surse)
dominic fritz
Dominic Fritz, despre alianța PSD-AUR împotriva lui Bolojan: „Cele două partide sunt același aluat. Mulțumim pentru claritate”
plenul parlamentului
Decretele pentru numirea miniștrilor interimari, publicate în Monitorul Oficial. Miniștrii PSD își prezintă azi bilanțul de mandat
ilie bolojan
În mijlocul crizei politice, premierul Ilie Bolojan vine la Digi24
Recomandările redacţiei
EP-184287C_Plenary_5_EIB
Nicu Ștefănuță, despre alianța PSD-AUR: Va duce la o situație ca în...
sorin grindeanu parlament
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru...
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului: „Orice...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan...
Ultimele știri
Încă un oligarh rus a murit în circumstanțe suspecte. Este al douăzecilea de la declanșarea războiului din Ucraina
Polonia va construi o flotă de drone cu ajutorul expertizei ucrainene
Record de vizitatori la Muzeul Național de Istorie. Oamenii au mers să vadă coiful și brățările dacice recuperate din Olanda
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Haos uluitor la Rapid! De ce a fost Aioani băgat în teren? „Amatorism! A simțit o jenă și la încălzire”
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, de pe litoral. Turiștii vor scoate bani...
Adevărul
Moțiuni de cenzură în România. Ce premieri au fost demiși prin moțiune din anii ‘90 și până acum
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Cade Guvernul Bolojan? Aritmetica parlamentară la zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri...
Newsweek
Pensionarii cu grupe trebuie să ia bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale