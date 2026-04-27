Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a declarat luni, la Digi24, după anunțul că social-democrații, alături de AUR, vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, că liderii PSD de la București pot decide să guverneze cu partidul condus de George Simion. Edilul avertizează că „o victorie alături de AUR va fi o mare înfrângere pentru PSD” și îi cere demisia lui Sorin Grindeanu.

„O spun de la început, o victorie alături de AUR va fi o mare înfrângere pentru PSD”, avertizează Constantin Toma, care a precizat că a aflat „de pe agențiile de presă” despre înțelegerea dintre cele două partide pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„PSD-ul își va semna până la urmă desființarea sau ajungerea sub 10% pentru că nu este deloc în regulă ce se întâmplă în acest moment. Este o disperare a lui Sorin Grindeanu împreună cu echipa de la București, dar încă o dată bagă țara, dacă mai era nevoie, într-o situație foarte dificilă, și partidul la fel. Dar țara este cea mai importantă, pentru că această criză va continua, iar o guvernare alături de AUR va duce la multe probleme pentru fiecare dintre noi”, spune edilul.

El susține că liderii de la București pot lua decizia să guverneze cu AUR.

„Ei pot convinge exact cum s-a făcut acum, deci s-a mers în fiecare regiune să convingă cât mai mulți oameni că este soluția cea mai bună să-l dăm pe Bolojan jos, așa va fi făcut și acum. Credeți că se ține cont de baza partidului? În niciun caz. Pentru că foarte, foarte mulți oameni, incredibil de mulți, având în vedere poziția mea, să-i spun oficială, mă sună sau vin chiar la Buzău, vorbesc de oameni din țară, ai PSD-ului, care spun să facem ceva împotriva acestei conduceri, pentru că duc partidul într-o direcție foarte greșită”, a spus el.

Toma îi cere demisia lui Grindeanu

Întrebat dacă soluția este un Guvern fără Ilie Bolojan, Toma spune că cel care ar trebui să plece este de fapt șeful PSD, Sorin Grindeanu.

„Este o mare tâmpenie, să-și dea demisia Sorin Grindeanu și PSD-ul să să meargă împreună cu forțele pro-democrație, pro-Europa, să meargă să salveze această țară, pentru că ce a început Ilie Bolojan împreună și cu membrii din Guvern, membrii PSD, a făcut o treabă bună, chiar dacă nu ne convine. Dar după ce s-au risipit foarte mulți bani și foarte multe oportunități, a venit și scadența la plată, în sensul în care trebuie să luăm aceste măsuri cu siguranță nepopulare, dar sunt singurele care ne salvează”, a spus el.

„Sunt o mulțime de oameni foarte serioși în PSD și sunt convins că s-ar găsi soluția și pentru acest lucru, pentru că Sorin Grindeanu este compromis prin ceea ce face acum la nivelul majorității membrilor de partid PSD. Este disperat pentru că dacă PSD-ul iniția o moțiune de cenzură și pica, chiar era prăpăd pentru el”, adaugă el.

În ce privește rezultatul votului social-democraților împotriva lui Bolojan, Toma spune că nu e corect.

„Cu siguranță nu-i corect. Partidul nu stă numai cei 5000 de oameni să, ci în câteva sute de mii de oameni. Și ei nu au fost întrebați. Au fost întrebați doar cei care ocupă funcții de conducere, consilier local, județeni, primari, președinte de consilii județene, șefi de agenții, deci oameni cu funcții care își pun în pericol până la urmă funcțiile lor și bănuții care câștigă de acolo”, a spus el.

Declarațiile lui Constantin Toma vin după cu anunțul PSD-AUR că vor depune împreună o moțiune împotriva Guvernului Bolojan.

