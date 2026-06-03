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Constantin Toma: Nu a ieşit puciul din PNL, am rămas cu Bolojan şi iată în ce situaţie suntem. Cruciada bunului simţ trebuie continuată

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Constantin Toma FOTO Captura Video
Constantin Toma (PSD). FOTO Captura Video

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, care recent a demisionat din toate funcţiile deţinute în PSD, afirmă că trebuie să continue ”cruciada bunului simţ” începută de Ilie Bolojan în România, el avertizând că dacă social-democraţii revin la guvernare ”probabil vom avea aceleaşi măsuri proaste” concretizate în creşteri nesustenabile de salarii şi pensii suportate de la buget. 

„Cruciada bunului simţ în politica românească începută de Bolojan trebuie continuată, pentru că lumea a constatat că se pot întâmpla lucruri bune în această ţară dacă, cu bun simţ, iei măsurile care trebuie astfel încât să fie bine acestei ţări. Din păcate, în momentul ăsta, dacă vine PSD-ul, probabil vom avea aceleaşi măsuri proaste, pentru că cere poporul acuma, aţi văzut ultimele sondaje, să mărim salarii, să mărim pensii, să micşorăm taxele şi impozitele, absolut lucruri care nu se pot face în acest moment, trebuie să treacă acest an şi se va continua", a afirmat Constantin Toma, miercuri seară, la Euronews România, potrivit News.ro.

El a spus că alte soluţii în afara reducerii cheltuielilor bugetare nu există. Toma a declarat că, atunci când PSD a răsturnat Guvernul, s-a bazat pe un puci în PNL, care a eşuat.

„În momentul în care s-a ajuns şi la noi, la bugetarii locali şi centrali, a început această opoziţie plecată de la doamna Olguţa Vasilescu care s-a extins încet-încet asupra întregului partid, acel turneu cu opt escale în toată România, am participat şi eu la Brăila. Toţi colegii mei spuneau: este nemaipomenit, scăpăm de Bolojan şi rămânem la guvernare. Şi am luat cuvântul atunci şi am spus: cum să scăpăm de Bolojan, că ăsta nu e în partid la noi? Şi au spus: stai liniştit, treaba e rezolvată! Nu a ieşit puciul din PNL, am rămas cu Bolojan şi iată în ce situaţie am ajuns, ţara în momentul ăsta nu are guvern stabil şi asta ne creează foarte multe probleme", a adăugat Constantin Toma.

Editor : A.P.

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