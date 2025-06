Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, sâmbătă la emisiunea „În fața ta” difuzată de Digi 24, că a fost plăcut surprins de președintele Nicușor Dan. E și-a explicat și nemulțumirea în momentul în care partidul din care face parte, PSD, a ales să fie neutru la alegerile prezidențiale. „Când ești neutru în timp de război, ții cu agresorul”, a afirmat edilul. Contantin Toma a vorbit și despre modelul Bolojan de la Oradea, dar a subliniat că o eventuală creștere a taxelor nu este cea mai bună soluție pentru reducerea deficitului.

Constantin Toma a vorbit despre reformele pe care statul român este nevoit să le facă în cadrul viitoarei guvernări, dar și despre soluțiile pe care primarul le-a găsit pentru a reduce cheltuielile la Buzău.

„Cu siguranță, nu creșterea taxelor este soluția. Deci noi nu putem aplica metodele tradiționale de salvare. Adică ești înainte de culcare și să ai somnul profund iei un ceai de tei. (...) Pentru a salva țara în momentul ăsta trebuie operație și operația asta se numește reformă, reformă fiscală, reformă digitală, reformă sănătate, reformă în educație. Pierdem o mulțime de bani cu actuala funcționare a statului român și trebuie să umblăm aici.

De ce ne ducem noi spre popor, că s-a demonetiza și acest cuvânt, și nu arătăm spre noi? Hai să începem reducerile de de costuri cu salariile și cu veniturile noastre. Avem sporuri în zona bugetară de 2,4 miliarde de euro anual, 2,4 miliarde. Este absolut imens.

Eu vreau să vă dau exemplu de la Buzău, că aici mă pricep cel mai bine. Lucrez în momentul ăsta cu 35% mai puțini oameni. Sunt într-un proces pentru poliția locală și, dacă mai eliberez și pe acei oameni, din 323, mai am 180. Restul s-au dus pe cale naturală în pensie sau s-au transferat sau, Dumnezeu să-i odihnească, au murit. Și dacă și oamenii ăia pleacă, în sfârșit voi ajunge la peste 60% oameni mai puțini în aparatul de funcționare al Primăriei Buzău”, a declarat Constantin Toma.

Edilul Buzăului a vorbit mai departe despre lecțiile pe care le-a învățat la Oradea de la Ilie Bolojan pe vremea când acesta a fost primar, respectiv președinte al Consiliului Județean.

„M-am dus cu avionul la Oradea și s-a nimerit să nimeresc la o taximetristă unguroaică și i-am spus: Doamnă, sunt primar la Buzău, du-mă și pe mine unde este cel mai bine în orașul ăsta. M-a plimbat până la ora 2:00 cu taxiul, la cererea mea, i-am plătit femeii tot, și mi-a spus: Domnul primar, eu sunt unguroaică, dar eu l-am votat pe Bolojan pentru ce a făcut în acest oraș. Pe la ora două, mă întâlnesc cu domnul Bolojan. Bineînțeles, ca de obicei s-a urcat la volan și mi-a prezentat același lucru și el, în varianta de ghid - primar. A fost o chestie fantastică, m-a uns la suflet și m-a inspirat. Și a inspirat foarte mulți colegi din această țară. Asta a fost la sfârșitul lui 2016 sau începutul lui 2017.

Dacă unul face notă discordantă și dacă vorbești de el înseamnă că ai ceva cu partidul tău. Nu, trebuie să luăm exemple de peste tot, pentru că asta ne va ajuta. Iar ce a făcut Bolojan la Oradea, orașul ăsta, vă spun, poți să decupezi Oradea și să o pui oriunde, în orice țară dezvoltată, face parte din acel proiect de țară. Deci Oradea este un exemplu pentru toată lumea și am încercat și eu pe partea asta să copiez cât mai mult, atât cât se poate copia într-un oraș din zonă de munteni.

„Noi suntem programați pe autodistrugere”

Constantin Toma a notat apoi problemele cu care se confruntă PSD, dar și modul ]n care și-a căpătat eticheta de membru atipic al partidului.

„Noi suntem, cum să vă spun eu, programați pe autodistrugere în momentul ăsta. Am și spus-o public, nu le convine deloc treaba asta. La un moment dat m-a sunat chiar și domnul Sorin Grindeanu și a spus așa: Fii mai puțin vehement că o să intrăm la guvernare. Am spus deja o chestie care am dat-o, am dat-o din casă dacă vreți, dar până la urmă PSD va intra la guvernare.

Claudiu Pândaru: În momentul ăsta există un PSD-ist care ar putea să propună populației un program de austeritate?

Constantin Toma: Nu, și n-o vor face, pentru că nu au în genă, nu au, cum să spun, de a face reforme. Partidul meu, din păcate, nu a făcut nicio reformă semnificativă. Dacă vă amintiți, cu puțin înainte de alegeri, a propus chiar pe Daniel Băluță, domnul prim-vicepreședinte al partidului și primarul sectorului 4, să conducă o echipă care să se ocupe de reorganizarea administrativ-teritorială a României. Nu s-a întâmplat absolut nimic, n-ați auzit nici dumneavoastră, n-am auzit nici eu. Sunt necesare reforme. Din păcate, nu s-a făcut nicio reformă și este cazul să facem reforme.

Mulți colegi simțim la fel, gândim la fel, din păcate, probabil, nu sunt la fel de vocali ca și mine. Mă consider social-democrat, provin dintr-o familie săracă, copil de țăran, plecat de foarte jos, și când pleci de pe asemenea poziție încerci să faci cât mai mult pentru cei într-o situație proastă. Am venit în PSD cu gândul de a face cât mai mult, dar în momentul în care, eu știu, vezi că lucrurile nu sunt așa cum cum le-ai gândit, devii atipic

Eu nu am ce pierde, pentru că foarte mulți colegi (...) președintele de partid până la urmă semnează și existența ta ca parlamentar, existența ta ca primar, existența ta pentru orice, pentru că asta este, la fiecare partid este povestea asta. Deci consider că, prin ce am făcut în Buzău, în momentul ăsta m-am legitimat să pot să fiu și independent”, a mai notat edilul.

„Când ești neutru pe timp de război, ții cu agresorul”

Primarul Buzăului a povestit și despre revolta personală pe care a avut-o în partid după ce PSD a ales să fie neutru în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Totodată, notează că a fost plăcut surprins de Nicușor Dan, care înainte de alegeri l-a sunat să-i mulțumească.

„N-am niciun fel de problemă în situația în care aș fi dat afară. Dar nu pot - și asta m-a revoltat cel mai mult și de aici am devenit, eu știu, vocal - în momentul în care partidul meu a luat decizia să fim neutri la alegeri, în turul doi. Când ești neutru în timp de război, ții cu agresorul... Deci, noi am fost invitați să votăm pe George Simion. Și atunci, ați văzut, am ieșit, am povestit și am scos un scor foarte bun la Buzău, 61% pentru Nicușor Dan. Și am avut o surpriză plăcută din partea acestui om, în sensul în care vineri seara, înainte de alegeri, m-a sunat, cred că era 21:30, să-mi mulțumească pentru faptul că l-am sprijinit. Nici n-aveam numărul lui. Am răspuns așa, din reflex”, a conchis Constantin Toma.

Editor : I.B.