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Constantin Toma: „Nu-l înţeleg pe Nicuşor Dan, care a ales să lungească această boală. Vrem, nu vrem, ne ducem spre anticipate”

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Constantin Toma. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Primarul Buzăului, Constantin Toma, spune că un guvern condus de Siegfried Mureşan nu are nicio şansă să treacă şi acuză PSD că evită să îşi asume răspunderea într-un moment dificil pentru ţară. Într-o intervenţie la RFI, edilul a vorbit despre perspectiva alegerilor anticipate, despre situaţia financiară a primăriilor şi despre propriul viitor politic.

„Guvernul Mureşan are şanse zero. În condiţiile în care domnul preşedinte Nicuşor Dan spune că «Eu nu voi arăta pisica pentru alegeri anticipate», este evident că această nominalizare este făcută ca să nu treacă. Cel puţin partidul meu, PSD, nu este conştient de situaţia în care a ajuns ţara. Încearcă să fugă de această răspundere”, a declarat Constantin Toma, citat de News.ro.

Primarul consideră că actuala criză politică este prelungită fără să existe o soluţie la orizont.

„Nu există o soluţie magică. Şi din acest motiv nu-l înţeleg, şi nu-l înţelege foarte multă lume, pe domnul preşedinte Nicuşor Dan, care a ales să lungească această boală. Şi ştiţi cum se spune în popor: «Boală lungă, moarte sigură». Şi spre asta ne îndreptăm. Vrem, nu vrem, ne ducem spre anticipate”, a spus edilul.

Întrebat ce rezultat ar putea obţine PSD la eventuale alegeri anticipate, Toma a răspuns că partidul s-ar afla, în opinia sa, mult sub scorul pe care şi-l atribuie în prezent.
„Dacă ar lua 15%, părerea mea este că ar fi mult şi nu-i numai părerea mea. PSD-ul nu este la 25%. Eu zic că este în jur de 15% în momentul ăsta. Dar, dacă vor insista să facă greşelile pe care le fac şi acum, probabil vor ajunge spre 10%”, a afirmat primarul Buzăului.

El a adăugat că numărul mare de primari şi preşedinţi de consilii judeţene ai PSD nu garantează un rezultat asemănător la parlamentare, unde influenţa aleşilor locali contează mai puţin, mai ales în marile oraşe.

Toma a descris şi efectele blocajului politic asupra administraţiilor locale. Deşi municipiile mari au resurse pentru a-şi plăti cheltuielile, multe dintre celelalte localităţi depind de bani de la bugetul de stat, a spus el.

„Restul judeţului, inclusiv oraşele, stau cu mâna întinsă. N-au mai primit bani consiliile judeţene şi situaţia este dramatică. Sunt comune care nu mai au bani nici să aprindă lumina noaptea. Deci asta este situaţia şi nu e numai la Buzău, este în toată ţara”, a declarat primarul.

Ca de obicei Toma a rezervat cele mai dure cuvinte propriului partid. Întrebat de un ascultător RFI cum îşi vede viitorul în PSD, Constantin Toma a spus că deciziile conducerii l-au îndepărtat deja de formaţiune.

„Deciziile luate de partid m-au făcut să fiu liber deja, chiar dacă sunt în momentul ăsta ţinut prizonier în cadrul PSD-ului. Pentru că ultima dată am fost ales cu 67%, penultima dată cu 78%, cred că buzoienii sunt de partea mea, în sensul în care văd faptele şi nu vorbele”, a afirmat edilul.

Toma a reiterat că intenţionează să candideze ca independentpentru un nou mandat de primar al municipiului Buzău la urmptoarele alegeri.

„Deocamdată n-am nicio ofertă, nici n-am căutat, nu vorbesc cu un alt partid, dar situaţia este foarte proastă şi nu îmi place deloc să fiu într-un partid care este împotriva ţării”, a încheiat primarul Buzăului.

Editor : A.P.

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