Constantin Toma, primarul Buzăului, își anunță susținerea pentru Titus Corlățean la șefia PSD

Data publicării:
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
Constantin Toma. Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, un critic al actualei conduceri a PSD, anunţă că este în echipa lui Titus Corlăţean, care şi-a anunţat candidatura la şefia partidului.

Toma aminteşte, într-o postare pe Facebook, că duminică seară, Titus Corlăţean, senator şi fost ministru de Externe, şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat (PSD), la viitorul Congres din această toamnă.

„Dragi buzoieni, sunt în echipa domnului Titus Corlăţean, care şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a PSD. Din păcate, rezultatele politice obţinute, respectiv patru rânduri de alegeri pierdute şi acest 13% în sondaje arată că PSD-ul şi-a pierdut mult din încrederea oamenilor. Iar neîncrederea se datorează în primul rând modului în care fosta şi actuala conducere a PSD alături de PNL, au gestionat problemele ţării, ducând România într-o criză profundă, care iată îi va afecta pe toţi românii, pentru mult timp”, anunţă edilul luni dimineaţă.

El se referă la afirmaţiile lui Corlăţean conform cărora ,,în clipa de faţă există o mare de social democraţi membri simpatizanţi, care doresc o schimbare în bine”, „e un vulcan şi oamenii ăştia nu înţeleg ce este sub ei”, iar proiectul său „va fi un proiect de relansare pe bază de oameni pregătiţi, de bună calitate, credibili şi cu moralitate”.

„Mult succes, domnule Titus Corlăţean!”, îi transmite Constantin Toma.

Editor : B.E.

