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Constantin Toma, primarul PSD de Buzău, un nou atac la Grindeanu: Spune prostii. De unde bani pentru indexarea salariilor şi pensiilor?

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Constantin Toma FOTO Captura Video
Constantin Toma (PSD). FOTO Captura Video
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Primarul municipiului Buzău, social-democratul Constantin Toma, a declarat că promisiunile preşedintelui Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, în legătură cu indexarea pensiilor şi a salariilor nu au nicio acoperire, în situaţia în care nu există surse de finanţare care ar trebui să susţină creşterile anunţate.

Potrivit social-democratului buzoian, în prezent este nevoie de o reformă administrativ-teritorială şi de sprijinirea economiei reale.

„Domnul Grindeanu spune nişte prostii, spune că va indexa cu inflaţia salariile din zona bugetară şi pensiile, asta înseamnă pentru anul viitor vreo 27 de miliarde de lei, peste 5 miliarde de euro. De unde iei aceşti bani? Pentru că dumnealui nu ne spune suma. În condiţiile în care aceşti bani ar trebui împrumutaţi, cine te împrumută? Promisiuni populiste, probabil sunt făcute şi în contextul în care ar fi alegeri anticipate, hai să alegem PSD-ul că ne măreşte salariul şi pensia. Dacă ţara nu livrează bani, ce trebuie făcut? Trebuie făcute aceste economii, ca aceşti bani economisiţi să fie investiţi în economia reală, nu investiţi în salarii, în zona bugetară. Reforma administrativ-teritorială, care spune dumnealui că nu o face cu reduceri de posturi. Cum o face? Sau aia este reformă dacă nu reduci posturile? Aceste promisiuni n-au nicio acoperire. Sunt doar chestii populiste pe care, din păcate, partidul meu le-a făcut şi până acum, le-a pus în aplicare şi am ajuns la aceste deficite care sperie pe toată lumea, vorbesc de cei din exterior care ne asigură finanţarea", a declarat, pentru Agerpres, Constantin Toma.

Întrebat dacă vor fi indexate pensiile şi salariile cu rata inflaţiei, în situaţia în care ar putea fi desemnat premier al României, Sorin Grindeanu a răspuns luni seară la postul de televiziune Antena 3 CNN că „astea trebuie să le facem la anul, e obligatoriu să le facem. Nivelul de suportabilitate în România a atins punctul de fierbere, lucrurile acestea trebuie să fie făcute fără niciun fel de ezitare şi fără niciun fel de nuanţe”.

În plus, liderul PSD a precizat că scenariul anticipatelor este constituţional, deşi nu este de dorit pentru România.

„Sigur că scenariul anticipatelor e unul care este tot timpul pe masă, fiind un scenariu constituţional, noi nu fugim de acest scenariu, nu e unul de dorit pentru România, pentru că eu cred că încă patru luni, de acum încolo, nu pot fi organizate mai devreme de februarie din calculele pe care le-au făcut colegii mei, dacă s-ar porni rapid toate demersurile, încă patru luni de guvern interimar, de lipsa unui buget aprobat pentru 2027, de continuarea unui guvern interimar la Palatul Victoria care ia decizii proaste pentru români, chiar dacă e un guvern cu puteri reduse, ne va duce într-o situaţie critică în februarie, ăsta este motivul”, a mai precizat Sorin Grindeanu.

În context, primarul din Buzău a adăugat că alegerile anticipate pot reprezenta o soluţie, astfel încât criza politică determinată de lipsa unui guvern cu puteri depline să ia sfârşit.

„Anticipatele sunt o soluţie a rezolvării acestei probleme. Partidele trebuie să înţeleagă că trebuie să-şi facă treaba. Nu îşi fac treaba, trebuie să vii din nou în faţa oamenilor, în faţa cetăţenilor, pentru o nouă învestire”, a subliniat Constantin Toma.

Editor : Sebastian Eduard

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