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Exclusiv Constantin Toma: PSD redesenează harta României ca să câștige alegerile din 2028. „Gândește două-trei mutări în față”

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Constantin Toma.
Constantin Toma. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Primarul Buzăului, Constantin Toma, a declarat miercuri, la Digi24, că „există o suspiciune rezonabilă” ca reforma administrativ-teritorială să fie de fapt o strategie a Partidului Social Democrat de a câștiga alegerile din 2028. El insistă că în acest proces ar trebui implicați toți reprezentanți românilor și că decizia nu ar trebui luată doar de PSD.

 

„Dacă această idee este de la PSD, PSD-ul gândește două-trei mutări în față. Cu siguranță va fi o hartă a PSD-ului pentru alegerile din 2028.(...) Dacă le reușește, în 2028 vor avea cei mai mulți primari și cei mai mulți alegători”, a declarat Constantin Toma, întrebat dacă PSD va pierde primari în urma reformei administrativ-teritoriale.

Potrivit acestuia, „există o suspiciune rezonabilă ca Partidul Social Democrat să deseneze viitoarea hartă electorală unde ar putea să câștige cât mai mult”.

„Dacă tot se întâmplă chestia asta în 2028, de ce nu este dată o temă, un contract între Guvernul României și Academia Română, care are cei mai buni specialiști din această țară, să creeze un proiect de țară? Nu este responsabilitatea unui singur partid și toate partidele ar trebui să se implice, astfel încât să avem un proiect bun, un proiect rezonabil, pentru că altfel nu vom reuși. De ce să facem treaba pe fugă, ne asumăm răspunderea ca să facem ce?, adaugă el.

Primarul Buzăului susține că e nevoie de o reformă administrativă, însă subliniază că acest proiect nu trebuie realizat pentru câștigul unor oameni de partid.

„O reformă administrativă trebuie făcută. Ultima a fost făcută acum 58 de ani, în 1968, a fost gândită pentru România de atunci. La momentul ăla a fost chiar o revoluție vizavi de ce se întâmplă în spațiul Uniunii Sovietice, din care făceam și noi parte. Și tocmai din acest motiv nu ar trebui să fie un subiect - 'domnule, până în martie trebuie să rezolvăm problema și ne asumăm răspunderea în Parlament'. Nu este regulă acest lucru, pentru că trebuie să avem un proiect care să ducă la câștig pentru această țară, și nu numai un câștig electoral pentru oamenii din partid”, susține acesta.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan ar trebui să se implice în această problemă, Toma a răspuns: „Ar fi un proiect prezidențial, cuplând la chestia asta și Academia Română, după care se propune unei comisii, unui comitet format din reprezentanți ai tuturor partidelor, care să decidă. Pentru că PSD-ul are 22-23%, iar până la 100% românii au ales reprezentanți și de la alte partide și ar trebui să-i implicăm pe toți reprezentanții românilor”.

Conform primelor indicii despre această reformă, 1.700 de comune, adică 60% din 2.862 câte sunt în prezent, ar putea fi desființate. De asemenea, 119 orașe nu mai îndeplinesc criteriile, astfel că ar putea să devină comune, și să fie retrogradate. E vorba de peste jumătate din câte sunt în prezent.

Iar între 15.000 și 18.000 de aleși locali nu ar mai fi pur și simplu consilieri sau primari.

Editor : C.L.B.

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