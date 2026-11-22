Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat duminică la Digi24, că Marcel Ciolacu a fost „executat” de conducerea partidului după botezul copilului lui Alfred Simonis, unde naș a fost Sorin Grindeanu. Edilul susține că motivația ar fi fost „influența foarte mare mare” pe care încă o are în partid. „S-a dus toată imaginea negativă, dacă mai era nevoie, pe Marcel Ciolacu”, arată Toma.

„L-au executat. La botezul ăla n-a ieșit nici finul, nici nașul, niciunul vinovat. L-au scos pe el cu șinșila aia de iepure Rex.

Și, dintr-odată, s-a schimbat tot. Pe urmă a apărut pe toate posturile treaba cu băiatul dumnealui. Și cei care au fost vinovați de treaba asta, vorbesc de domnul Grindeanu și domnul Fredi, n-au pățit nimic. S-a dus toată imaginea negativă, dacă mai era nevoie, pe Marcel Ciolacu. L-au anihilat complet. Avea, și cred că mai are, o influență foarte mare în partid.

Probabil trei sferturi din șefii de organizații PSD din toate județele sunt puși de el, și o mulțime de oameni pe funcții pe la toate instituțiile statului deconcentrate, pe la firmele de stat, unde-s sinecurile mai grase.

Nu a fost o răfuială în partid, dar, văzând că a ieșit nenorocirea asta care a fost la Timișoara: «Bă, cine e vinovatul? Că noi trebuie să găsim un vinovat, dacă nu, intrăm noi». Cine suntem «noi»? Suntem cei care am organizat, nașul și cu finul, Sorin Grindeanu și cu Fredi. Păi, erau genți acolo, mi-au spus niște doamne, mai scumpe decât șinșila lu Sorina Docuz de câteva ori. Deci care e povestea?”, susține primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma.

Editor : A.C.