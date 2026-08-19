Constantin Toma spune că nu mai vrea să candideze din partea PSD la viitoarele alegeri. Care e „prima opțiune” pentru primarul Buzăului

Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, a declarat, miercuri, că nu mai intenţionează să candideze pentru un nou mandat din partea Partidului Social Democrat. Anunţul vine după ce edilul a demisionat, la începutul lunii iunie, din toate funcţiile deţinute în PSD, păstrându-şi doar calitatea de membru al partidului pe listele căruia a fost ales.

Constantin Toma a precizat, miercuri, într-o emisiune la Campus FM, că ia în calcul posibilitatea de a candida ca independent la viitoarele alegeri locale, potrivit News.ro.

„Independent este prima optiune. Nu mai doresc să candidez eu din partea PSD. Este decizia mea”, a declarat Constatin Toma.

Totodată, primarul a lăsat să se înţeleagă că ar putea accepta susţinerea unei alte formaţiuni politice, fără a indica însă despre ce partid ar putea fi vorba.

Edilul municipiului Buzău a exclus categoric o eventuală asociere sau colaborare politică cu AUR ori SOS România.

Toma a demisionat, la începutul lunii iunie, din toate funcţiile deţinute în PSD, păstrându-şi doar calitatea de membru al partidului pe listele căruia a fost ales.

La ultimele două rânduri de alegeri locale, Constantin Toma a fost ales cu 78%, respectiv 67%.

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Editor : Ș.R.