Primarul Buzăului, Constantin Toma, a declarat vineri, după ședința Consiliului Local, când a fost întrebat în legătură cu afirmațiile președintelui PSD Buzău despre o posibilă excludere, că și-ar dori să fie exclus din PSD până în sărbătorile de iarnă.

„Sper să-mi facă un cadou înainte de Crăciun, să mă simt și eu bine. A zis că o prelungește până în ianuarie, ca să nu-mi creeze probleme de sărbători. Dar eu aș considera o bucurie dacă m-ar da afară înainte de Crăciun”, a spus edilul.

Întrebat dacă președintele PSD Romeo Lungu îi face jocul și îl mai ține totuși în partid, edilul a precizat că el nu are niciun joc cu actuala conducere a PSD Buzău și nicio strategie ascunsă.

„Nu am decât un singur joc de jucat: joc pentru Buzău și pentru buzoieni”, a spus Toma.

De asemenea, primarul a reafirmat că s-ar îndrepta spre „aripa Bolojan” din PNL, deși recunoaște că nu știe încă cine o reprezintă la Buzău.

„Trebuie să o identificăm. Eu mă duc cu capul înainte, nu e nicio problemă”, a explicat el.

Dacă nici liberalii nu-l primesc, Toma a spus în glumă că poate măcar UDMR să facă o aripă specială pentru el.

„Rămân independent. M-ar primi și cei de la UDMR, care ar face o secție în limba română special pentru mine”, a mai spus Constantin Toma.

Constantin Toma a demisionat, în iunie, din funcțiile de președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene. A declarat atunci că ar fi plecat cu totul din partid dacă legea nu i-ar fi luat mandatul de primar. Excluderea, spre deosebire de plecarea voluntară, nu îi afectează mandatul.

Editor : C.S.