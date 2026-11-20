Sorin Grindeanu şi-a mai pierdut din autoritatea în PSD, după ce vicepremierul Marian Neacşu a primit atribuţii extinse în Guvern, a declarat la RFI primarul Buzăului, Constantin Toma. El crede că sporirea puterii lui Neacşu în Cabinetul Luca Niculescu este „un mare şoc”.

Constantin Toma a comentat sporirea atribuţiilor vicepremierului Marian Neacşu.

„Este un mare şoc. N-a fost niciodată, cred, în toată istoria României, de la 1877 încoace, să ai doi prim-miniştri, pentru că asta înseamnă. Nu ştiu cu ce se va mai ocupa domnul Luca Niculescu, pentru că eu vă spun şi ca fost antreprenor, am coordonat la un moment dat vreo 7.000 de oameni şi aici, ca primar, de zece ani şi jumătate, păi, eşti conducător dacă gestionezi şi banii. Or dacă tu-l numeşti pe domnul Neacşu să gestioneze toţi banii, ce înseamnă asta, care mai este rolul tău? Pentru că toate reformele, toate proiectele sunt pe bani, nu-i cenaclu aici”, a spus primarul PSD al Buzăului, potrivit News.ro.

Potrivit lui Toma, Marian Neacşu a devenit liderul informal al PSD.

„Domnul Neacşu a devenit şi conducătorul informal al PSD-ului, prin aceste atribuţii extrem de mari pe care le are în momentul ăsta (...). Sorin Grindeanu într-o primă fază nici nu a avut reacţii. Păi, dacă dumnealui este şeful partidului, înseamnă că a şi fost de acord cu treaba asta, dar şi-a mai pierdut încă o bucată din partea de autoritate pe care o avea sau nu o mai avea”, a explicat Toma.

Constantin Toma îl descrie pe Marian Neacşu ca pe „un om stăpân pe sine şi care are un exerciţiu, pentru că şi în timpul guvernării Ciolacu a făcut acelaşi lucru, dar fără să se ştie acest lucru”. „Deci toate proiectele treceau pe la dumnealui, inclusiv când era secretar general al Guvernului. Deci nu era nici o decizie luată în Guvern fără dumnealui”, a mai spus Constantin Toma.

Editor : B.E.