Liderul USR, Dominic Fritz, a anunţat luni, după consultările de la Palatul Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan, că dacă PSD găseşte o majoritate, USR va intra în Opoziţie. „Nu vom putea susţine un guvern tehnocrat, care este un paravan pentru ca PSD să controleze”, a mai spus Fritz.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am avut o discuţie lungă şi onestă cu preşedintele, i-am transmis poziţia USR în această criză politică, am subliniat că miniştrii interimari USR sunt la muncă, nu dezertează, încearcă să ţină lucrurile pe o linie de plutire şi să ducă proiectele mai departe, chiar dacă la un nivel mai jos”, a spus Dominic Fritz, după consultările oficiale.

„Nu mai există bază de încredere pentru a intra într-un guvern cu PSD, nu mai există o bază de încredere ca, împreună cu PSD, să putem împinge reforme. PSD a sabotat, a şantajat, reformele pentru un stat mai suplu, pentru tăirea privilegiilor, nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun.

Dacă PSD găseşte o majoritate, noi vom intra în Opoziţie”, a precizat Fritz.

El a mai arătat că această criză este politică şi răspunsul la această criză trebuie să fie politic.

„Soluţia va trebui să fie politică, nu vom putea susţine un guvern tehnocrat, care este un paravan pentru ca PSD să controleze”, a afirmat el.

Editor : A.C.