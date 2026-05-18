Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan a declarat, luni, la Digi24, că PSD are „câteva linii roșii” în negocierile pentru susținerea unui guvern. El spune că în discuțiile cu președintele Nicușor Dan delegația social-democraților nu a vorbit despre nume de premier. PSD își dorește refacerea coaliției, fără Ilie Bolojan premier, iar o variantă acceptabilă pentru aceștia ar fi inclusiv un premier tehnocrat care să asigure o majoritate parlamentară formată din partidele pro-europene. „S-a discutat, ca ultimă variantă, dacă nu avem o concesie, că PSD își poate asigura voturile pentru a trece un guvern minoritar doar cu PSD în Parlament”, susține acesta.

„Noi avem câteva linii roșii și nu avem cum să trecem peste ele. Nu facem guvern cu AUR și aproximativ 98% din membri PSD au votat fără Ilie Bolojan prim-ministru. Noi am am spus-o încă de atunci, din ziua respectivă, că suntem de acord să continuăm această coaliție cu PNL, USR, UDMR, cu minorități, fără Ilie Bolonan, care nu înțelege că o coaliție poate fi condusă doar prin dialog. Eu nu vreau să comentez politica pe care o face PNL.

Nu pot să înțeleg de ce toată această criză stă într-un singur om, în încăpățânarea lui Ilie Bolojan, care nu înțelege că trebuie să facă un pas în lateral. PSD are 28% în acest moment din mandate în Parlament. E clar că suntem cel mai mare partid din fosta coaliție care a existat. E clar că nu poate să ia decizii de unul singur, nu poate să spună de fiecare dată că el își asumă. Eu îmi aduc aminte declarația domnului Ilie Bolojan, care zicea că nu ține de scaun, de exemplu, și ne spunea cum că el poate pleca în orice zi.

Nu am discutat despre nume, n-am discutat nici măcar de Ilie Bolojan, de Sorin Grindeanu. S-a discutat ca ultimă variantă, dacă nu avem o concesie, că PSD își poate asigura voturile pentru a trece un guvern minoritar doar PSD în Parlament. Și ne asumăm lucrul ăsta fiindcă suntem partidul echilibrat, serios, responsabil.

Nu a fost discutat astăzi neapărat un guvern PSD cu UDMR. A fost discutat un guvern minoritar PSD, dacă putem asigura voturile în Parlament. Astăzi ne putem asigura voturile în Parlament, fără AUR.

Sunt neafiliați, independenți în Parlament. Gândiți-vă că Ilie Bolojan era să-l bată până și pe Cîțu. 281 de voturi au fost împotriva lui, la moțiune.

Foarte mulți liberali, majoritatea lor, nu își doresc trecerea în opoziție. Domnul premier demis Ilie Bolojan a confiscat două partide: PNL și USR. Și e vorba doar despre el, nimic altceva - încăpățânarea dumnealui de a ține țara într-un impas. El speră în continuare să rămână așa interimar. Nu mai poate.

Suntem dispuși să purtăm discuții, inclusiv să respectăm protocolul vechi în care pe PNL să-și desemneze premier.

Au fost toate variantele pe masă astăzi în discuție, care au fost 40 de minute sau mai mult acolo, în discuție cu președintele României. S-a discutat și despre refacerea Coaliției, s-a discutat și despre premier tehnocrat. Dar nu s-au vehiculat nume. Premier tehnocrat cu miniștrii PSD și PNL. Un prim-ministru tehnocrat ar fi o variantă, care să asigure o majoritate împreună partidele pro-europene. Am spus că avem nevoie de o persoană care să cunoască spațiul politic din România, anumite partide, să fie un economist foarte bun”, a afirmat Gheorghe Șoldan.

