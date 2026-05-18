Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, după discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan pentru nominalizarea unui premier, că principiile transmise de delegaţia PSD au fost că „nu mai putem avea un Guvern cu Ilie Bolojan premier” şi că exclud o alianţă în afara partidelor pro-occidentale.

„PSD a transmis punctele de vedere pe care dumneavoastră le ştiţi şi poziţia Partidului Social Democrat pentru a înainta, pentru a găsi soluţii, pentru a avea un guvern care să aibă puteri depline şi care să fie votat, până la încheierea acestei sesiuni în Parlamentul României. Soluţiile le cunoaşteţi, le-am anunţat. Ştiţi mandatul pe care PSD l-a primit de la membrii PSD urmare a consultării interne. Ştiţi regulile în care PSD doreşte să ne încadrăm în găsirea unei soluţii. Toate aceste lucruri au fost transmise domnului preşedinte, astfel încât, urmare a consultărilor care vor avea loc în aceste zile, să se degajeze o soluţie”, a declarat Sorin Grindeanu, la finalul consultărilor.

El a precizat că PSD nu doreşte un guvern cu Ilie Bolojan premier.

„Principalele reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt: ceea ce ne-au spus membrii, şi anume că urmare a acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru. Şi asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moţiune de cenzură votată de 281 de parlamentari. A doua regulă: excluderea unei alianţe în afara partidelor pro-occidentale”, a mai afirmat preşedintele PSD.

PSD i-a transmis lui Nicușor Dan ca nu susține un guvern tehnocrat, conform surselor Digi24. Liderii participanți la consultări i-au spus președintelui că partidul este pregătit să-și asume funcția de premier, mai spun sursele din interiorul partidului.

