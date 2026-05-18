Video Consultări la Cotroceni. Kelemen: Așa cum se conturează, e aproape imposibil să găsești o soluție cu care poți să mergi până în 2028

Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, după consultările cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea unui premier, că „varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă, fiindcă ceea ce ne așteaptă în 2026 și 2027 necesită responsabilitate politică”. Aceștia susțin refacerea Coaliției și exclud susținerea unui guvern din care să facă parte AUR. De asemenea, Kelemen nu vede posibilă o soluție de guvern acum care să rămână până în 2028.

„Am spus ceea ce am mai spus public. Varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă, fiindcă ceea ce ne așteaptă în 2026 și 2027 necesită responsabilitate politică și majoritate politică în spatele unui guvern, indiferent de cine este condus acel guvern și cine face parte din el. 

Ar trebui încercată refacerea Coaliției, o majoritate sau alta, dacă există. Nu am avut și nu a, avansat o propunere de premier. Am spus că dacă se conturează o majoritate corectă vom susține o astfel de soluție. Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult. Din punctul nostru de vedere, nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR. Astea sunt lucrurile care nu pot fi acceptate. În rest, toate pot fi discutate. Important este să știm ce dorește să facă noul guvern în acest an cu bugetul, ca să aibă și majoritate în spatele lui. 

Așa cum se conturează, am văzut pozițiile colegilor din celelalte partide, e aproape imposibil să găsești o soluție cu care poți să mergi până în 2028. Poate trebuie luat în etape. Se pune întrebarea dacă alegerile anticipate sunt o soluție. Din punctul nostru de vedere nu o putem considera o soluție, dar e o posibilitate teoretică, constituțională și nu se pot exclude. Dar nu asta ar fi soluția”, a afirmat Kelemen Hunor. 

