Consultări la Cotroceni. Prima încercare de rezolvare a crizei politice este mai degrabă o tatonare a celor patru scenarii posibile

Un prim pas pentru rezolvarea crizei politice care a început cu mai bine de o lună în urmă ar putea fi făcut chiar azi, când președintele Klaus Iohannis a chemat partidele parlamentare la Cotroceni pentru consultări, după ce Guvernului Cîțu i-a fost retrasă încrederea în Parlament prin moțiune de cenzură.

Totul a început după ce ministrul justiției, Stelian Ion, a fost remaniat în mod neașteptat de premier, la 1 septembrie, iar câteva zile mai târziu, în semn de protest, toți miniștrii USR au ieșit din guvern. Urmare a destrămării coaliției de guvernare, cabinetul Cîtu a fost demis săptămâna treuctă in Parlament, iar azi toți ochii vor fi pe Palatul Cotroceni. Partidele parlamentare vin în fața președintelui cu propunerile lor pentru soluționarea crizei politice, care intervine într-un moment complicat al pandemiei.

Ca procedură, în urma consultărilor, președintele desemnează un candidat pentru funcția de premier. Acesta are 10 zile să meargă în Parlament cu echipa și programul de guvernare, pentru a cere un vot de încredere.

La finalul consultărilor de luni, care încep la prânz, șeful statului ar putea ieși, teoretic, cu numele unui nou premier. Sunt patru variante pe masă:

guvern minoritar PNL-UDMR, susținut de PSD

refacerea coaliției, deci un guvern PNL-USR-UDMR

un guvern PSD-PNL-UDMR

un guvern tehnocrat

Cel mai probabil, însă, va exista și o a doua rundă de consultări la Cotroceni. Această primă discuție cu partidele pare să aibă mai degrabă un rol de tatonare a terenului politic și probabil nu va avea o concluzie. Este posibil ca șeful statului să le dea partidelor un răgaz pentru negocieri până să convoce noi consultări.

Citiți și: CTP: Cîțu nu mai poate fi numit premier, e compromis moral și profesional. Iohannis riscă să urmeze traiectoria lui Băsescu

Programul consultărilor

Ora 12:00 – Partidul Național Liberal (PNL).

Liderul PNL, Florin Cîțu, va face face ulterior declarații la sediul PNL, la ora 13:30.

Ora 13:00 –Partidul Social Democrat (PSD)

Înainte de a merge la consultări, la ora 10:00, se întrunește Consiliul Politic Național al partidului, care va decide exact ce poziție adoptă.

Ora 14:00 – Uniunea Salvați România (USR)

Liderul USR, Dacian Cioloș, va face declarații înainte de consultări, la ora 12:30.

Ora 16:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

Ora 16:30 – Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR)

Ora 17:00 – Minoritățile naționale reprezentate în Parlament.

Este posibil ca la finalul zilei să facă declarații și președintele Klaus Iohannis.

Șanse minime de a avea azi o nominalizare de premier

„Orice persoană susținută de o majoritate parlamentară poate să devină premier, evident. Așa scrie în Constituție. Nu există nicio piedică”, a declarat Klaus Iohannis.

La sfârșitul săptămânii trecute, liberalii și-au schimbat strategia, ei spun că au „flexibilizat-o”, astfel că merg la Cotroceni fără o propunere de premier, o schimbare radicală față de hotărârea de neclintit pe care o afișau până de curând de a merge tot cu Florin Cîțu ca propunere de premier. Decizia în forul de conducere a fost însă că în momentul în care vor reuși să stabilească o majoritate parlamentară, îl vor propune din nou pe Florin Cîțu. Liberalii trebuie să înceapă negocieri pentru învestirea unui nou guvern, dar și pentru șefia Camerei Deputaților, pentru că Ludovic Orban ar urma să-și depună demsia. Sunt voci care spun că nu e exclus ca șefia Camerei Deputaților să fie folosită în negocieri.

Pe de altă parte, social-democrații stabilesc dimineață dacă participă sau nu la consultările de la Palatul Cotroceni. Se analizează și condițiile în care PSD ar putea susține un guvern minoritar. Potrivit surselor Digi24, temerea social-democraților ar fi că președintele ar putea sa le încredințeaze lor guvernarea, iar în acest context, preferă să susțină din umbră un guvern minoritar condus de un premier mai degrabă tehnocrat. PSD nu va merge, cel mai probabil, la consultările de la Cotroceni, cu o propunere de premier, însă o decizie va fi luată luni dimineaţă în Consiliul Politic Naţional al partidului, a declarat, duminică, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu.

Nici USR nu va merge la Cotroceni cu un nume de prim-ministru, ci cu o listă de reforme. USR se reunește în ședință înainte de consultările de la Cotroceni. Liderii partidului vor merge la discuția cu președintele Klaus Iohannis cu un pachet de reforme, aceasta fiind una din condițiile pentru a se întoarce la guvernare. În cea mai recentă ieșire publică, președintele Iohannis s-a arătat foarte critic la adresa USR, despre care a spus că „s-a dat mare partid reformist și a abandonat guvernarea”. Pe de altă parte, Dacian Cioloș și Florin Cîțu nu au discutat până în prezent, deși proaspătul lider USR i-a scris un SMS săptămâna trecută premierului interimar, iar acesta i-ar fi zis că rămâne „să se audă”.

Stelian Ion (USR): România nu stă într-un singur om

Fostul ministru al justiţiei, Stelian Ion, după a cărui demitere USR a ieşit de la guvernare, va face parte din delegația USR care merge la Cotroceni. El a reconfirmat duminică seara la Digi24 că USR vrea refacerea coaliţiei cu PNL şi UDMR, dar fără Florin Cîţu în fruntea Guvernului.

„Florin Cîţu să-şi dea seama că este într-o situaţie în care nu mai poate continua şi, din păcate, până acum i-a tras pe colegii liberali după el. Este cazul să renunţe la această poziţie de forţă şi să găsim împreună o altă soluţie de premier. Se poate. România nu stă într-un singur om”, a declarat Stelian Ion.

El a mai spus că USR este gata să își „asume guvernarea”, dacă PNL nu va face o propunere de prim-ministru, caz în care propunerea lor de premier va fi, foarte probabil, Dacian Cioloș.

Pe de altă parte, USR respinge susținerea unui guvern minoritar.

„Sunt două variante, nu mai multe. Este o variantă de a reface coaliţia. Este cea mai raţională şi cea mai sănătoasă variantă, în cazul în care se renunţă la această poziţie, iraţională până la urmă, de la un moment, de a insista cu Florin Cîţu premier. Iar varianta a doua este refacerea, într-o formulă mai mult sau mai puţin făţişă, de a reface USL; adică PNL cu sprijinul PSD să ducă mai departe guvernarea. Doar cele două soluţii sunt posibile. (...) Dacă colegii din PNL îşi doresc refacerea acelui USL, despre care ştim cu toţii unde i-a dus şi pe ei şi unde a dus România, vom fi în opoziţie. Nu ne dorim lucrul ăsta, dar nu depinde numai de noi”, a adăugat Stelian Ion.

Alfred Simonis (PSD): Obiectivul nostru a fost ca USR și PNL să nu se împace

Liderul grupului parlamentar PSD din Camera Deputaţilor, Alfred Simonis, a declarat duminică seara la Digi24 că PSD a dorit ca PNL şi USR „să nu se împace” și acesta este motivul pentru care social-democrații au întârziat moțiunea de cenzură.

„Haideţi să vă spun sincer: obiectivul nostru nu a fost să fie Cîţu sau nu preşedinte la PNL, obiectivul nostru categoric a fost acela ca USR şi PNL să nu se împace şi să nu ducă România spre dezastru sau să continue spre dezastrul în care au adus România. Dacă pentru asta a fost nevoie să întârziem moţiunea de cenzură - deşi, practic, faptul că s-a întârziat a fost cauzat de faptul că cei de la USR şi AUR au depus o moţiune fără să se consulte cu noi, fără să avem de adăugat la text, să modificăm textul şi acea moţiune ştiţi că a fost atacată la CCR şi de aceea a fost nevoie să aşteptăm rezultatul înainte de a dezbate moţiunea de cenzură - însă dacă acest lucru, faptul că Florin Cîţu a câştigat preşedinţia PNL îi încurcă pe cei de la USR şi PNL să se împace, daţi-mi voie să spun că a fost strategia corectă, pentru că obiectivul nostru, al tuturor, şi al României, e să scape şi de Cîţu, dar şi de Barna, şi de Năsui, şi de Mihăilă, şi de Ion Stelian, ca şi de Turcan, de altfel. Prin urmare, dacă a fost nevoie să treacă aceste trei săptămâni în care s-a schimbat întreaga scenă politică –în momentul depunerii moţiunii USR-AUR amintiţi-vă că Ludovic Orban era preşedintele Camerei şi şeful PNL, Florin Cîţu era prim-ministru, Dan Barna era vicepremier şi preşedintele USR - practic, dacă acea moţiune trecea a doua zi, oamenii ăştia rămâneau pe funcţii. Astăzi, Ludovic Orban mai are o zi-două la conducerea Camerei, nu mai e preşedintele PNL, Florin Cîţu este premier demis şi preşedintele unui partid în disoluţie şi Dan Barna nu mai e nici vicepremier, nici preşedintele USR. Deci ce încerc eu să vă spun este că noi ne-am dorit din tot dinadinsul ca aceste partide, care au făcut mult rău României şi românilor în această perioadă, să nu se împace”, a afirmat Alfred Simonis.

Parlamentarul PSD a spus că partidul său este dispus să îşi asume guvernarea, dar numai după alegeri anticipate, pentru că nu poate face coaliție cu USR sau PNL.

Gheorghe Flutur (PNL): PSD-ul aparent îți face bezele

„Suntem deschiși și flexibili” pentru discuții de stabilitate politică, a dat asigurări, duminică seara, la Digi24, Gheorghe Flutur, prim-vicepreședinte PNL și membru în delegația pe care partidul o trimite la Cotroceni. Cu toate acestea, el i-a taxat și pe cei de la USR, arătându-se deranjat că vrea să le impună liberalilor premierul, și pe cei de la PSD.

„Noi am mușcat (din capcana întinsă de PSD despre care vorbea Alfred Simonis - n.r.) în alianța asta și am greșit, poate ne-om învăța minte, pentru că cine crede că PSD-ul ți-e prieten, ți-e prieten să te pună în genunchi. E o învățătură de minte pentru toată coaliția de dreapta, pentru că supărările astea - ne luăm jucăriile și plecăm și de fapt adversarul tradițional este PSD-ul, care aparent îți face bezele, dar după aceea te răpune când nu te aștepți - creează instabilitate într-o criză uriașă a României. Acrobațiile astea sunt pe timpuri în care nu se mai poate merge așa, de-aici apeluri la responsabilitate. Bun, ați trântit un guvern, credeți că o țară n-o să vadă că fugiți de răspundere, domnilor de la PSD?”, l-a interpelat Flutur pe Simonis. „Cred că unora de la USR le pare acum rău (că au trântit guvernul Cîțu alături de AUR și PSD - n.r.)”, a mai spus prim-vicepreședintele PNL. „Nu trebuie să fim rigizi, trebuie să fim flexibili și pragmatici, pentru că asta înseamnă om politic adevărat. Ne ducem la Cotroceni cu aceste gânduri”, a adăugat Gheorghe Flutur.