Consulul general al României la Lyon, rechemat. Acesta ar urma să fie numit şeful Cancelariei premierului. Cine e Oleg Ungureanu

Consulul general al României la Lyon, Oleg Ungureanu, a fost rechemat de la post, hotărârea în acest sens fiind adoptată vineri de Guvern.

Ungureanu ar urma să fie numit şef al Cancelariei premierului, fiind a doua numire provenită din MAE, după cea a Mihaelei-Ilincuţa Ştefan-Simion, director de cabinet al premierului.

„Potrivit Hotărârii de Guvern, domnul Oleg Ungureanu se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Lyon, Republica Franceză”, a anunţat Executivul.

Surse guvernamentale afirmă că Oleg Neculăescu ar urma să fie numit şeful Cancelariei prim-ministrului, şeful cancelariei având rang de ministru.

Numirea lui Neculăescu la Guvern ar fi a doua provenită din MAE după ce, miercuri, Mihaela-Ilincuţa Ştefan-Simion a fost numită în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului Luca Niculescu

Luca Niculescu alături de Oleg Ungureanu în 2023, când primul a primit Legiunea de Onoare din partea autorităților franceze. Foto: Facebook/ Oleg Ungureanu

Cine este Oleg Ungureanu

Este absolvent al Universității din Cernăuți.

Înainte de a prelua conducerea misiunii diplomatice din Lyon, Oleg Ungureanu a acumulat o experiență vastă în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) din România.

Oleg Ungureanu a fost numit la conducerea misiunii diplomatice de la Lyon (consul general) în luna august 2023, începându-și activitatea pe teren în Franța la începutul anului 2024. În timpul mandatului său, s-a ocupat îndeaproape de relațiile diplomatice și culturale cu comunitatea românească și autoritățile locale din regiune.

Ungureanu a activat în cadrul diplomației la Paris și Bruxelles.

Editor : Sebastian Eduard