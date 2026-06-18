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Puciul din PNL trece la următorul nivel: Contestatarii lui Bolojan au atacat în instanță excluderea liberalilor care votează cu Veștea

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ilie bolojan alaturi de logo pnl
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Tabăra ostilă lui Ilie Bolojan a atacat în instanță decizia luată de PNL luni seară care prevede excluderea din partid a parlamentarilor care votează Guvernul lui Adrian Veștea, au declarat surse liberale pentru digi24.ro. 

La Tribunalul București ar fi fost contestate 2 decizii luate de Biroul Politic Național PNL din data de 15 iunie. Este vorba despre mandatarea grupurilor parlamentare de la Senat și Camera Deputaților de a nu vota Guvernul Veștea și sancționarea celor care fac contrariul și nu respectă deciziile partidului. 

Contestatarii lui Ilie Bolojan solicită instanței, de urgență, suspendarea deciziilor luate de conducerea PNL. 

Redăm motivele invocate de aceștia: 

1. Încalcă interzicerea „mandatului imperativ”
Constituția (art. 69) spune că un parlamentar votează după propria conștiință, nu la ordinul cuiva din afară — nici al partidului. Decizia BPN face exact ce este interzis: îi spune parlamentarului cum anume să voteze și îi atașează o pedeapsă (pierderea calității de membru) dacă nu se supune. Ordin + sancțiune = mandat imperativ, declarat nul de Constituție.

2. A fost luată de un organ fără competență

Potrivit statutului PNL, excluderea unor membri aleși (cum sunt parlamentarii) nu o poate hotărî singur Biroul Politic Național. Ea trebuie propusă de Biroul Executiv și decisă de Consiliul Național. Decizia a fost deci adoptată de un organ care nu avea acest drept.

3. Pedeapsa este automată, fără un proces intern corect
Statutul cere o procedură înainte de a sancționa un membru: evaluarea gravității faptei, dreptul la apărare, audiere și posibilitatea de a contesta. Decizia spune că simpla nerespectare „atrage” automat pierderea calității de membru, sărind peste toate aceste garanții.

4. Le cere parlamentarilor să încalce legea
Conduita impusă intră în conflict cu legea (Legea nr. 96/2006) și cu Regulamentul Parlamentului:
* Obligația de prezență: parlamentarii sunt obligați prin lege să fie prezenți la lucrări, deci instrucțiunea „să nu participe la vot” îi pune să încalce legea.
* Votul secret cu bile: la învestirea guvernului votul este secret și are doar două variante — „pentru” sau „contra”. Varianta „prezent, nu votez” pur și simplu nu există la votul secret cu bile.
* Secretul votului: forțarea formulei „prezent, nu votez” ar dezvălui public poziția fiecărui parlamentar și ar influența votul celorlalți, încălcând secretul votului garantat de lege.

5. Excluderea celor care acceptă o funcție de premier sau ministru fără acordul partidului este atacată pe aceleași temeiuri: depășirea competenței organului care a emis-o și constrângerea nelegală a membrilor.

Demersul vine în contextul în care conducerea PNL a decis, în ședința de luni seară, că liberalii nu trebuie să voteze Guvernul Veștea. Decizia a fost adoptată cu 41 de voturi pentru, 13 împotriva și 2 abțineri. 

Tot în ședința de luni, BPN al PNL a decis ca parlamentarii liberali să iasă din sală sau să adopte strategia „prezent, nu votez”.

Citește și: PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi: „Trebuie să răspundem rapid și decisiv”

Editor : A.G.

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