Continuă războiul dintre PSD și Oana Gheorghiu. Radu Oprea: „Am mutat lanterna - şi parcă s-a aprins altfel lumina”

Fostul secretar general al Guvernului Ştefan Radu Oprea a transmis duminică un nou mesaj adresat vicepremierului Oana Gheorghiu pe tema Cererii de plată 3 din PNRR, în care afirmă că „o simplă căutare pe Google” arată că cererea a fost depusă când secretarul general al Guvernului era PNL şi tot de către PNL era condus Secretariatul General al Guvernului când Comisia a suspendat 330 de milioane pentru neîndeplinirea jalonului 440.

„Doamna vicepremier Gheorghiu a postat din nou în încercarea de a justifica decizii greşite. Şi a postat cu multe omisiuni. O simplă căutare pe Google arată că cererea de plată nr. 3 a fost depusă pe 15 decembrie 2023, nu pe 15 aprilie 2023. De ce contează? Pentru că în decembrie 2023, Secretarul General al Guvernului - coordonatorul legal al reformei - nu era PSD. Era PNL. Şi tot PNL era la conducerea SGG pe 28 mai 2025, când Comisia a suspendat 330 de milioane pentru neîndeplinirea jalonului 440”, a scris, duminică, pe Facebook, fostul secretar general al Guvernului Ştefan Radu Oprea.

Ironizând sloganul premierului Ilie Bolojan şi al vicepremierului Oana Gheorghiu „Aprindem lumina”, Ştefan Radu Oprea scrie: „Am mutat lanterna - şi parcă s-a aprins altfel lumina”.

„Dar cel mai interesant detaliu nu e ce omite doamna vicepremier din cronologie. Este ce spune Comisia Europeană în motivarea pierderii celor ~200 de milioane de euro. Comisia invocă explicit Decizia 572/2025 - adică exact comitetul pe care doamna vicepremier l-a reactivat şi pe care îl conduce - ca factor care a «diluat funcţiile principale ale AMEPIP» şi a creat o «structură paralelă de guvernanţă corporativă». Cu alte cuvinte: comitetul de care este mândră a contribuit la pierderea banilor pe care îi plânge", a mai scris Radu Oprea.

Potrivit acestuia, ceea ce rămâne important - şi documentat - este că procesul de selecţie a conducerii AMEPIP a avut loc înainte de 28 noiembrie 2025, în mandatul său ca SGG.

„Pentru acest lucru România a recuperat 132 de milioane de euro. Documentele există, într-adevăr. Toate”, a adăugat fostul secretar general al Guvernului.

Contrele dintre acesta şi Oana Gheorghiu au început în urmă cu câteva zile şi vizează atât Cererea de plată nr. 3 din PNRR, cât şi listarea la bursă a companiilor de stat.

