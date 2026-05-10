Live TV

Continuă războiul dintre PSD și Oana Gheorghiu. Radu Oprea: „Am mutat lanterna - şi parcă s-a aprins altfel lumina”

Data publicării:
radu oprea
Ștefan Radu Oprea. Foto: gov.ro

Fostul secretar general al Guvernului Ştefan Radu Oprea a transmis duminică un nou mesaj adresat vicepremierului Oana Gheorghiu pe tema Cererii de plată 3 din PNRR, în care afirmă că „o simplă căutare pe Google” arată că cererea a fost depusă când secretarul general al Guvernului era PNL şi tot de către PNL era condus Secretariatul General al Guvernului când Comisia a suspendat 330 de milioane pentru neîndeplinirea jalonului 440.

„Doamna vicepremier Gheorghiu a postat din nou în încercarea de a justifica decizii greşite. Şi a postat cu multe omisiuni. O simplă căutare pe Google arată că cererea de plată nr. 3 a fost depusă pe 15 decembrie 2023, nu pe 15 aprilie 2023. De ce contează? Pentru că în decembrie 2023, Secretarul General al Guvernului - coordonatorul legal al reformei - nu era PSD. Era PNL. Şi tot PNL era la conducerea SGG pe 28 mai 2025, când Comisia a suspendat 330 de milioane pentru neîndeplinirea jalonului 440”, a scris, duminică, pe Facebook, fostul secretar general al Guvernului Ştefan Radu Oprea.

Ironizând sloganul premierului Ilie Bolojan şi al vicepremierului Oana Gheorghiu „Aprindem lumina”, Ştefan Radu Oprea scrie: „Am mutat lanterna - şi parcă s-a aprins altfel lumina”.

„Dar cel mai interesant detaliu nu e ce omite doamna vicepremier din cronologie. Este ce spune Comisia Europeană în motivarea pierderii celor ~200 de milioane de euro. Comisia invocă explicit Decizia 572/2025 - adică exact comitetul pe care doamna vicepremier l-a reactivat şi pe care îl conduce - ca factor care a «diluat funcţiile principale ale AMEPIP» şi a creat o «structură paralelă de guvernanţă corporativă». Cu alte cuvinte: comitetul de care este mândră a contribuit la pierderea banilor pe care îi plânge", a mai scris Radu Oprea.

Potrivit acestuia, ceea ce rămâne important - şi documentat - este că procesul de selecţie a conducerii AMEPIP a avut loc înainte de 28 noiembrie 2025, în mandatul său ca SGG.

„Pentru acest lucru România a recuperat 132 de milioane de euro. Documentele există, într-adevăr. Toate”, a adăugat fostul secretar general al Guvernului.

Contrele dintre acesta şi Oana Gheorghiu au început în urmă cu câteva zile şi vizează atât Cererea de plată nr. 3 din PNRR, cât şi listarea la bursă a companiilor de stat.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
4
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
Russia Slovakia Victory Day
5
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat celebru: ”Fiul meu aproape a leșinat când le-a văzut”
Digi Sport
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat celebru: ”Fiul meu aproape a leșinat când le-a văzut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu oprea
„Cam scumpă «jucăria», doamnă”. Oprea: România a primit mai puțini bani din PNRR din cauza unui comitet înființat de Oana Gheorghiu
radu oprea
Radu Oprea, despre acuzațiile Oanei Gheorghiu: Crede că a descoperit documente, deşi ele au fost mereu în SGG
Gheorghiu Grindeanu
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu a avizat listarea la bursă a unor companii de stat. Președintele PSD: „Un exercițiu de imaginație”
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu: „Alături de Ilie Bolojan, am aprins, în sfârșit, lumina”. Mesaj după căderea Guvernului
companii firme statistici locuri de munca joburi
Nicușor Dan, despre tensiunile din coaliție pe reforma companiilor de stat: „Se pot rezolva cu tact și negociere”
Recomandările redacţiei
george simion si calin georgescu fac declaratii
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e...
Atacuri asupra Ucrainei. Foto Serviciile de Urgență ale Ucrainei
Rusia a încălcat armistițiul de trei zile, în urma unor atacuri care...
The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla (Tenerife)
Mărturia unui român din Tenerife după evacuarea pasagerilor din...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Iranul amenință că va închide Strâmtoarea Ormuz „pentru totdeauna”
Ultimele știri
Deși n-a mai fost văzut din februarie, Mojtaba Khamenei i-ar fi dat „noi directive” comandantului armatei iraniene, scrie agenția Fars
Atac sinucigaș în Pakistan: cel puțin 15 polițiști au fost uciși în urma unei explozii la un post de securitate din nord-vestul țării
Armata britanică a parașutat medici pe o insulă din Atlantic pentru tratarea unui bărbat suspect de infectare cu hantavirus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ioana Ginghină, mesaj sfâșietor după moartea subită a lui Ioan Isaiu: „Viața ne lovește atât de brusc!”...
Cancan
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Fanatik.ro
CFR Cluj, decizie de ultimă oră după întâlnirea cu președintele Iuliu Mureșan: „Suntem oameni maturi, ne-am...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Cine este fostul jucător de la Dinamo ajuns ospătar în Spania: ”Se făceau bani mulți”
Adevărul
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi normală și productivă de lucru, într-un...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani, înainte de a-și vedea visul împlinit. Ce spunea despre singurul său regret
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Aryna Sabalenka a aflat ce va face Sorana Cîrstea și a spus-o la conferință: ”E trist”. Cum a numit-o pe...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, care și-a sărbătorit ziua de naștere. Poza făcută...
Film Now
Selma Blair, declarații rare despre lupta cu scleroza multiplă: „Încă este dificil, dar pot să muncesc!”
Adevarul
Trei dintre mâncărurile tradiționale românești cu cele mai bizare nume. Aproape nimeni nu mai știe ce...
Newsweek
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă