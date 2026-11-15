Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a explicat la emisiunea „În fața ta” de ce Consiliul Local a aprobat un acord-cadru pe trei ani, în valoare de 32 de milioane de lei, atribuit direct, fără licitație, pentru montarea luminițelor de Crăciun și Revelion. Edilul susține că bucureștenii îi cer să păstreze iluminatul festiv și spune că, pentru acest an, a fost dată o comandă de doar „patru sau cinci milioane de lei”.

Consiliul Local Sector 3 a aprobat, săptămâna trecută, un acord-cadru pe trei ani, în valoare de 32 de milioane de lei, atribuit direct, fără licitație, unei firme a Primăriei Sector 3 pentru montarea de luminițe festive de Crăciun și Revelion.

Întrebat la Digi24 dacă suma nu este prea mare, Robert Negoiță a explicat că acordul-cadru stabilește o valoare maximă, dar nu obligă administrația să cheltuiască întreaga sumă.

„De principiu, experiența de viață ne-a învățat: «Domnule, aprobă-l să fie», dar nu am dat nicio comandă anul ăsta. Noi avem comandă, dacă nu mă înșel, de patru sau cinci milioane de lei, atât pentru anul ăsta”, a declarat edilul.

Acesta spune că iluminatul festiv este cerut de locuitorii Sectorului 3. „Pe mine mă opresc oamenii pe stradă, la propriu: «Domnule primar, anul ăsta...»”, a spus acesta.

Primarul susține că administrația încearcă să limiteze cheltuielile și să monteze decorațiuni doar în măsura în care bugetul permite.

„De ce facem iluminat? Ne cer cetățenii. De ce facem contract? Pentru că fără contract nu putem avea iluminat. Dar ce pot să vă spun este că încercăm să o facem cât se poate, la limită, astfel încât: «Domnule, aveți iluminat festiv?». «Da, domnule, avem. Uite bulevardul ăsta și astea, atât ne permitem». Nu facem bulimie”, a declarat Robert Negoiță.

Ce prețuri sunt prevăzute în contract

Acordul-cadru acoperă trei sezoane festive, 2026–2027, 2027–2028 și 2028–2029, și include transportul, montarea, demontarea, mentenanța și depozitarea decorațiunilor.

Potrivit consilierului local PNL Cătălin Moldoveanu, anexa contractului prevede mai multe tarife pentru decorațiuni, calculate pe bucată, fără TVA și cu montaj inclus. Printre acestea se numără:

brad luminos: 188.100 de lei;

con luminos 3D: 169.950 de lei;

caleașcă cu cai: 161.700 de lei;

gramofon cu arcadă de note muzicale: 110.000 de lei;

200 de motive decorative „I ♥ S3”: 1.300.000 de lei.

Ce prevedea vechiul contract pentru iluminatul festiv

Noul acord vine după închiderea anticipată a contractului anterior pentru iluminatul public și festiv. În 2025, Primăria Sectorului 3 încheiase un acord-cadru în valoare de aproximativ 25,4 milioane de lei, cu TVA, cu societatea Internet și Tehnologie S3 SRL. Contractul a fost preluat ulterior de Algorithm Construcții S3 SRL, în urma unei fuziuni prin absorbție.

Acordul era valabil până la 11 septembrie 2027 și avea două componente: iluminatul locurilor de joacă și de recreere, în valoare de 14 milioane de lei fără TVA, și iluminatul festiv pentru sezoanele 2025 și 2026, în valoare de 6,98 milioane de lei fără TVA.

În baza acestui contract, pentru iluminatul festiv din sezonul 2025–2026 au fost plătiți, de exemplu, 1,81 milioane de lei.

Editor : A.P.