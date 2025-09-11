Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei, a declarat, joi, în direct la Digi24, că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate „așa cum cere legea”, în această toamnă. Fritz a precizat că își dorește ca Cătălin Drulă să fie candidatul USR la Capitală, dar că este „în dialog” cu PNL. De cealaltă parte, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a spus, potrivit unor informații obținute de Digi24, că dacă se vor face alegerile în toamnă, sunt șanse de aproape 100% să se rupă Coaliția și că PSD ar opta pentru amânarea acestora spre primăvară.

Liderii Coaliției de guvernare au discutat, miercuri seara, în ședință, despre alegerile pentru Primăria Capitalei. Digi24 a obținut, pe surse, mai multe informații din ședință conform cărora USR ar vrea alegerile în toamnă, iar PSD la primăvară. Întrebat dacă în cadrul acesteia PSD ar fi trasat o linie roșie privind data alegerilor, Dominic Fritz a declarat:

„Pot să vă spun ce am spus eu în ședința Coaliției. USR consideră că legea nu este facultativă. Legea spune foarte clar că în 90 de zile după ce se vacantează un post trebuie organizate alegeri. Suntem la peste 100 de zile după această vacantare și de aceea nu este o chestie unde trebuie găsit un consens politic, unde este o întrebare de negocieri, unde e ceva subiectiv, unde alege data cea mai bună, ci este efectiv strict vorba despre a respecta democrația și a face alegeri. De aceea nimeni nu are niciun motiv să pună condiții pentru ca acest guvern să respecte legea. Democrația nu are un buton de oprire și de pornire pe care să-l apasăm atunci când ne convine nouă”.

Fritz a fost întrebat și dacă USR dorește un candidat comun la Primăria Capitalei, alături de PNL și de PSD. Acesta a afirmat că nu crede că ar trebui „să continuăm cu experimente de candidaturi unice”.

„Trebuie să existe nu o ofertă artificială, politicianistă, ci o ofertă organică, o ofertă pentru bucureșteni în care ei pot crede, care poate să continue munca bună a lui Nicușor Dan. Nu este un secret că eu cred că Cătălin Drulă este această ofertă și bineînțeles că doresc să fie susținut de mai multe partide. Nu este un secret că îmi doresc o candidatură comună”, a declarat președintele USR.

Întrebat dacă USR este dispus la o negociere, în contextul în care PNL insistă pentru un candidat comun, respectiv Ciprian Ciucu, sau dacă va rămâne Cătălin Drulă din partea USR, indiferent de situație, Fritz a spus că „ar fi absurd” să pornească niște negocieri cu PNL și să spună în public că doar un rezultat este corect.

„Noi credem că Drulă este candidatul cel mai potrivit pentru București și suntem într-un dialog cu PNL”, a adăugat el.

Dominic Fritz a fost întrebat și dacă sunt partide din Coaliție care pun condiții pentru data alegerilor din Capitală.

„Am auzit inclusiv în spațiu public că pare să existe din partea unora o idee că asta e ceva ce trebuie negociat. Dar aplicarea legii nu se face prin consens și se face pentru că așa respectăm legea în această țară. (...) Nu cred că este momentul în care guvernul poate să dea un semnal că se pot face jocuri cu alegerile. Trebuie să reîntărim încrederea în democrație și asta înseamnă alegeri așa cum cere legea, indiferent ce interese politice ar avea fiecare partener”, a precizat primarul Timișoarei.

