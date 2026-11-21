Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat sâmbătă de la ora 14:00, că luna aceasta instituția pe care o conduce va finaliza controalele la partide pe 2025. El susține că atunci când a preluat mandatul de președinte AEP, controalele pe anii 2023, 2024, 2025 erau nefăcute, din motive electorale, iar ca urmare 276 de partide au fost controlate pe trei ani de zile. Oficialul a afirmat că cele mai mari nereguli au fost constatate în anii electorali 2024 și 2025 iar AEP a decis confiscarea „unor sume importante de bani” de la toate partidele politice care au în prezent reprezentare parlamentară, inclusiv de la PSD.

„O să auziți de dosare noi și de la alte partide. Finalizăm în această lună controalele pe 2025. În momentul când am ajuns la AEP, controalele pe anii 2023, 2024, 2025 erau nefăcute, din motive electorale, pentru că instituția se ocupa de altceva. Ca urmare, acum a trebuit să facem, la 275-276 de partide, controale pe trei ani de zile.

Rezultatele la care faceți dumneavoastră referire privesc anii 2023-2024. La sfârșitul lunii noiembrie vom face conferință de presă și vom arăta ce am constatat în anul 2025. Cele mai mari nereguli au fost constatate în anii electorali 2024 și 2025 și veți vedea că am decis confiscarea unor sume importante de bani de la toate partidele politice care au astăzi reprezentare parlamentară. Și de la PSD, da. AEP nu are acțiuni împotriva unui partid politic. Are obligația să verifice legalitatea finanțării”, arată Adrian Țuțuianu.

Printre neregulile descoperite de AEP, potrivit președintelui instituției, se numără: depășirea cuantumului prevăzut de lege la donații, depășirea cuantumului prevăzut de lege la împrumuturi, finanțarea prin donații care nu au fost făcute prin acte autentice, finanțarea din subvențiile de partid a unor activități care, potrivit legii finanțării partidelor politice, nu pot fi finanțate din subvenții, ci numai din finanțare privată”.

El a spus că cele mai grave abateri descoperite sunt, de regulă: folosirea subvențiilor de la bugetul statului în alte direcții decât cele prevăzute de lege și, în 2024, în special, depășirea cuantumului donațiilor și împrumuturilor. „Ce este în plus se confiscă”.

Întrebat de ce trebuie să plătim la fel de mulți bani pentru partidele politice în anii care nu sunt electorali, șeful AEP spune:

„Este și aceasta o discuție care ar trebui făcută, pentru că am auzit, de exemplu, în spațiul public, pe domnul Bolojan, la un moment dat, promovând teza că partidele politice ar trebui să primească mai puțini bani din subvenții în anii în care nu există competiții electorale.

Eu vă spun principii, pentru că decizia aceasta este una politică. Prima chestiune: eu cred că partidele politice trebuie să primească subvenție de la bugetul statului. Este normal, dacă vrem să evităm situații de corupere a unor partide politice de către cei care sunt interesați. De aceea sunt și plafoane maxime la donații, la împrumuturi, tocmai pentru ca cineva să nu dobândească controlul asupra unui partid politic prin finanțare.

În al doilea rând, cred că trebuie să existe mai multă transparență și ar trebui să stabilim prin lege obligații pentru partidele politice de a-și declara în integralitate modul în care cheltuiesc subvențiile primite de la bugetul de stat”, spune Adrian Țuțuianu.

Președintele AEP afirmă că instituția pe care o conduce asigură cea mai mare transparență în cazul partidelor și va publica în integralitate toate rapoartele de control pentru anii 2019-2020 și 2024-2025.

„Unele partide sunt transparente, altele nu. Cea mai mare parte a transparenței o asigurăm noi. Am mai anunțat la o conferință de presă, am văzut că e puțin discutat: am finalizat anonimizarea datelor cu caracter personal din rapoartele de control din anii 2024-2025. Lucrăm acum la anii electorali 2019-2020 și vom publica în integralitate toate rapoartele de control, pornind de la o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție care, într-un recurs în interesul legii, a spus că rapoartele de control sunt informații de interes public. Legea finanțării prevede astăzi publicarea doar a unui extras din raportul de control”, susține Țuțuianu.

Editor : Alexandru Costea