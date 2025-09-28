Live TV

Video Corespondență Digi24 la Chișinău: Mobilizare masivă la urne, atacuri cibernetice și alerte cu bombă în unele țări din Europa

Data actualizării: Data publicării:
ID319873_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Secție de vot pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Ce fel de incidente au fost semnalate în secțiile de vot Peste 300 de incidente în secții, semnalate până la 14:30

Zi decisivă pentru viitorul Republicii Moldova. Peste 3 milioane de moldoveni sunt așteptați astăzi la urne să decidă componența noului Parlament. Deja peste un milion de moldoveni și-au exprimat opțiunea. Autoritățile de peste Prut sunt în alertă după ce mai multe site-uri guvernamentale au devenit ținta unor mega-atacuri cibernetice. Au fost și alerte false cu bombă în cinci țări, inclusiv în România.

Jurnalista Digi24 Cristina Cileacu a explicat că deși atmosfera pare una aparent calmă, o duminică normală, însorită de toamnă, oamenii fiind pe străzi, la cafenele, ieșiți și pentru relaxarea de weekend, în realitate sunt cele mai importante alegeri organizate în Republica Moldova.

Astfel, observatorii la scrutinul de acum au transmis raportări cu cel mai mare număr de incidente care au avut vreodată loc la niște alegeri în Moldova.

„Deși este o aparență calmă aici, la Chișinău, pentru că e o zi ca oricare alta până la urmă și e și frumos afară. Oamenii sunt pe străzi, sunt la cafenele și așa mai departe. Ei bine, toată lumea este, de fapt, foarte atentă la aceste alegeri. De ce? Pentru că este raportate cel mai mare număr de incidente care au avut vreodată loc la niște alegeri organizate în Republica Moldova. Și raportările vin de la cei care fac astfel de observații de când există alegeri libere în Republica Moldova. Nu sunt incidente foarte grave. Sunt însă incidente suficient de multe cât să perturbe tot acest bun mers al votului pe care cetățenii îl derulează, atât în țară, cât și în străinătate. Am văzut câte alerte cu bombă au fost, de pildă, în diferite țări europene, inclusiv la București”, a precizat jurnalista Cristina Cileacu.

Ce fel de incidente au fost semnalate în secțiile de vot

„Aici, în Republica Moldova, sunt incidente cum ar fi cele în care să intre mai multă lume în cabina de vot sau vin cetățeni care se apucă să filmeze ce anume votează, lucru care este interzis prin lege și așa mai departe. Cum spuneam, nu sunt neapărat incidente grave, dar sunt suficient de deranjante pentru întreg procesul electoral”, a mai transmis jurnalista Digi24.

Ea a adăugat că îndemnul președintei Maia Sandu a fost luat în serios de cetățenii moldoveni, iar în diaspora sunt cozi la secțiile de vot.

„Dacă în diasporă vedem că sunt cozi, pentru că este și acest mesaj nou pe care l-a dat președinta Maia Sandu și anume ca oamenii să să iasă la vot. De ce această mobilizare? Pentru că fiecare vot va conta. Și în Moldova s-au mobilizat mai bine regiunile care, să spunem tradițional, susțin partidele pro-ruse și ca atare, este nevoie ca această balanță să fie înclinată și cei care aleg varianta pro-europeană a drumului mai departe al Republicii Moldova să fie la rândul lor mobilizați la vot.

Vedem că această mobilizare există, pentru că din toate țările unde sunt cetățeni moldoveni care participă astăzi la vot, vedem aceste imagini cu foarte mulți oameni așezați frumos la rând pentru a apuca să voteze. Repet, în ciuda calmului aparent, toată lumea este extrem de atentă la fiecare mișcare, pentru că rușii au acest talent de a nu repeta de două ori o metodă pe care au pus-o deja în practică și, ca atare, autoritățile de aici sunt pregătite pentru fiecare variantă de scenariu, tocmai pentru a răspunde la la timp”, a mai povestit ea.

Cileacu a semnalat și un amănunt și anume faptul că instituțiile își fac bine treaba în a ține legătura cu mass-media, pentru o informare corectă a cetățenilor privind alegerile parlamentare din Republica Moldova.

„Și mai am un amănunt, pentru că de câte ori se întâmplă ceva, trebuie să subliniez, este multă presă străină în Chișinău. Ne-am întâlnit și noi cu foarte mulți jurnaliști din diferite state. Este o comunicare impecabilă cu presa. Orice se întâmplă în în urmă cu câteva minute se transmite imediat tuturor celor care sunt prezenți aici și toată lumea este pusă la curent din surse oficiale, așa cum ar trebui să ne obișnuim cu toții”, a conchis jurnalista Digi24.

Peste 300 de incidente în secții, semnalate până la 14:30

Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 informează că, până la ora 14:30, au fost prelucrate cu statut de incident 344 cazuri, dintre care prezentul comunicat include 254 incidente confirmate.

Potrivit observatorilor, din totalul de 1.290 de secții monitorizate, 431  nu sunt accesibile pentru persoanele cu deficiențe locomotorii, iar 94 de secții nu dispun de vreun instrument pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

În 313 din 1.300 secții de votare, în intervalul 9.30-12.30, observatorii Promo-LEX au semnalat situații de aglomerație, atât în incinta secției, cât și în exterior. Dintre acestea, aglomerații au fost semnalate în șase secții din cele 12 de secții deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană, dar și în 47 din 117 secții din străinătate, unde sunt prezenți observatorii Promo-LEX. 

Și la acest scrutin au fost observate persoane care filmează alegătorii la secțiile de vot din străinătate, folosind aparate de înregistrare. Asemenea cazuri au fost raportate la 10 SV din străinătate, mai spune aceștia, în comunicatul de presă.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
femeie cu un colet in fata
2
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
zelenski face declaratii
3
Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei drona care a încălcat...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
4
Ponta a fost păcălit de doi comedianți ruși, care s-au dat drept Poroșenko. Ce le-a spus...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
5
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul
Digi Sport
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie cu buletin de vot, alegeri moldova
Alegeri Republica Moldova 2025. Maia Sandu: Voturile voastre cinstite...
maia sandu
Maia Sandu: Moldova nu există fără moldovenii din diaspora. „Vă rog...
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova: „De...
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, despre relațiile partidelor din Coaliție: „Există...
Ultimele știri
Donald Trump anunță „o premieră” și „ceva special” în negocierile de pace pentru Orientul Mijlociu
Cutremur de suprafaţă în nord-vestul Turciei. Oamenii panicați s-au adunat în parcuri sau parcări
Pentru a-și proteja depozitele de petrol, rușii folosesc o metodă controversată, utilizată și la tancuri la începutul războiului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sectie vot rep Moldova, afis comisia electorala centrala
SRI și Poliția Română, verificări după alertele cu bombă din Capitală
Minister for Foreign Affairs of Romania Addresses 80th Session of General Assembly Debate
Oana Ţoiu, la Adunarea Generală a ONU: „Federaţia Rusă încearcă să submineze dreptul moldovenilor de a-şi decide viitorul”
dorin recean face declaratii
Premierul Republicii Moldova acuză tentative de atac cibernetic asupra alegerilor. 4.000 de site-uri au fost închise de autorități
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu, despre alegerile de peste Prut: „Sunt forțe care încearcă să țină captivă Republica Moldova”
femei din Rep moldova cu doi copii in brate, a mers la vot la ambasada chinei
Alegeri Republica Moldova 2025. O moldoveancă a mers 1.400 de kilometri, împreună cu doi copii, pentru a vota la Beijing
Partenerii noștri
Pe Roz
Goldie Hawn, despre importanța sănătății mintale. Drama prin care a trecut fiul ei la 24 de ani și cum l-a...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Cine e jucătorul de tenis celebru care l-a lăsat mut de uimire pe Ion Țiriac. ”Acum, când mă vede, își ridică...
Adevărul
Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție
Playtech
Ai voie să montezi camera de supraveghere pe casa scării, deasupra ușii tale?
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Și-au revenit! Au bătut cu 4-2 după ce au fost umiliți, iar acum așteaptă meciul cu FCSB
Pro FM
A$AP Rocky rupe tăcerea despre zvonurilor legate de căsătoria cu Rihanna: „De unde știi că nu sunt deja soț?”
Film Now
Channing Tatum rupe tăcerea despre divorțul de Jenna Dewan: „A fost dureros, am încercat să salvăm relația”
Adevarul
90 la sută dintre tineri vor să plece din această zonă. Sociolog: „Putem vorbi de un veritabil amurg colectiv...
Newsweek
Italia și România intră în criza pensiilor. Sunt prea mulți pensionari. Lipsesc 2.000.000.000€
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...