Corina Crețu, „șocată” de „atacurile pornite ca la un semnal" la adresa ei. Răspunsul pentru cei care o acuză că ar fi „vândută intereselor străine”

Comisarul european Corina Creţu continuă vineri discuţiile în contradictoriu cu autorităţile de la Bucureşti şi cu colegii de partid, ea remarcând că după ce a afirmat că studiul de fezabilite pentru spitalele regionale costă 1,8 milione de euro, nu 250 cum au spus autorităţile române, atacurile împotriva sa s-au intensificat, ea considerând trist faptul că, în timp ce în alte state Comisia Europeană reuşesc să dezvolte şi să deblocheze proiecte, de la Bucureşti ea primeşte doar acuzații și insulte.

„Nu ştiu dacă aţi urmărit, dar aseară, că la un semnal, după ce am zis că studiul de fezabilitate al spitalelor regionale costă 1,8 milioane euro (şi nu 250, cât se avansase în spaţiul public), am început să fiu atacată într-un mod şocant. Aceste atacuri pornite ca la un semnal la adresa mea şi mai ales atacurile la adresă Uniunii Europene, injuriile prin care sunt acuzată că sunt vândută intereselor străine, în condiţiile în care toţi ştiu câte eforturi am făcut preluând pe fonduri europene toate creditele României pe care le avea de plătit către Bancă Europeană de Investiţii şi Bancă Europeană de Dezvoltare, salariile funcţionarilor din România care lucrează pe fonduri europene, fazand zeci de proiecte care nu s-au terminat la timp şi pentru care statul pierdea aproximativ 3 miliarde de euro, sincer, toate acestea mă lasă fără cuvinte”, afirmă Corina Creţu, pe pagina de