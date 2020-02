Cosette Chichirău nu s-a prezentat la dezbaterea cu candidatul PLUS pentru primăria Iaşi

Candidatul USR la primăria Iași nu s-a prezentat duminică la dezbaterea care urma să aibă loc între cei doi candidați ai Alianței USR-PLUS. Liviu Iolu și-a prezentat programul, după ce a așteptat-o pe Cosette Chichirău timp de 30 de minute, relatează Mediafax.

Dezbaterea dintre cei doi candidați ai alianței USR PLUS s-a transformat duminică într-o prezentare a programului lui Liviu Iolu, întrucât Cosette Chichirău nu a fost prezentă.

„Îmi voi prezenta programul care deja este afişat pe site-ul meu. Acesta era scopul dezbaterii de azi, să ne prezentăm programele, atât eu cât şi candidatul USR, iar după aceea să alegem cel mai bun program, cea mai bună echipă pentru Iaşi”, le-a explicat jurnaliștilor Liviu Iolu, candidatul PLUS.

El a mai spus că nu a avut o discuție cu contracandidatul său.

„Nu am fost anunţat direct. Am primit un mesaj că presa din Iaşi a fost anunţată de amânarea dezbaterii, lucru care pentru noi este neprotocolar, să zicem, pentru că a fost o dezbatere decisă împreună şi trebuia să o ţinem împreună. (...) Nu ştim motivele. Motivele trebuie să le aflaţi de la doamna Chichirău. Din punctul meu de vedere, îmi prezint programul astăzi, aşa cum am stabilit de altfel. Trebuia să îşi prezinte şi Cosette Chichirău programul”, a declarat Iolu.

Întrebat cum se va proceda în continuare, având în vedere că după dezbaterea de duminică urma să fie ales candidatul Alianței la primăria Iași, Iolu a recunoscut că există un blocaj.

„Candidatul Alianţei se stabileşte conform protocolului. În mod normal trebuia să avem discuţiile pentru desemnare nu numai pentru candidatul la Primărie ci şi la Consiliul Local. În acest moment Biroul Judeţean Iaşi (n.r. PLUS ) va anunţa conducerea reunită a Alianţei că există un blocaj la nivel de desemnare. Probabil că va urma o mediere din partea Birourilor Naţionale reunite în acest moment, dacă nu ajungem la o decizie comună aici la Iaşi”, a completat Liviu Iolu.

Și colegul de partid al deputatei USR Cosette Chichirău, senatorul Dan Lungu, prezent și el la dezbatere a aflat tot de la presă că dezbaterea va fi amânată.

„Din punctul meu de vedere sunt absolut necesare amândouă. Cam aşa ar fi normal, întâlnirea în Alianţă pentru a stabili care este candidatul comun, după aceea candidatul comun poate convoca o întâlnire cu partea dreaptă a scenei politice locale pentru o alianţă împotriva actualului primar. Cred că ambele întâlniri îşi au rostul lor, oricare ar fi motivele, şi trebuiau să se desfăşoare în mod consecutiv, cea de azi şi după aceea cealaltă. Fiecare cu rolul ei”, a afirmat Dan Lungu.

Sâmbătă, USR Iaşi a scris pe Facebook că dezbaterea de duminică va fi amânată pentru că doreşte o „dezbatere mai extinsă a dreptei”, indicând că şi-ar dori o alianţă cu PNL. La aceeaşi postare, PLUS Iaşi le atrage atenţia celor de la USR, într-un comentariu, că dezbaterea „nu poate fi amânată unilateral”.

„Dragi colegi, aceasta este o dezbatere pentru stabilirea candidatului comun al Alianţei USR PLUS pe care am agreeat-o (sic!) de comun acord. Nu poate fi amânată unilateral.

Vă aşteptăm la dezbatere pentru a prezenta ieşenilor programele şi viziunea candidaţilor pentru Iaşi. Noi ne-am pregătit şi ne prezentăm duminică, la ora 11.00, la Hotel Traian”, au scris cei de la PLUS Iaşi într-un comentariu la postarea iniţială a USR Iaşi. Comentariul a fost, ulterior, şters.