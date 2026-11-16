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Costel Alexe, președintele CJ Iași: Reforma administrativă nu se poate face în Kiseleff. Nu putem susține această mascaradă

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Costel Alexe, președintele CJ Iași Foto: Facebook
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Costel Alexe (PNL), preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, a declarat, luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că reforma administrativă propusă pentru România este un demers oportun şi necesar, dar nu poate fi realizat prin decizii unilaterale, fără consultarea administraţiei locale, a experţilor şi a societăţii civile.

Preşedintele CJ Iaşi a declarat că argumentele economice şi demografice justifică o eficientizare administrativă reală, în condiţiile unei capacităţi scăzute a unităţilor administrativ-teritoriale de a-şi susţine cheltuielile din venituri proprii, potrivit Agerpres.

El a specificat că în perioada 2021-2023 ponderea oraşelor mici capabile să-şi acopere cheltuielile din venituri proprii s-a redus de la 81% la 76%, în timp ce la nivelul comunelor proporţia celor care îşi susţin cheltuielile de personal din resurse proprii a scăzut dramatic, de la 44% la doar 31%.

Totodată, el a indicat date statistice din 2023 care indicau faptul că 55% din totalul oraşelor nu mai întrunesc pragul de 10.000 de locuitori, iar 432 de comune, respectiv 15% din total, se situează sub limita de 1.500 de locuitori.

România are astăzi nevoie de această reformă administrativă şi de reorganizare. Cifrele şi statisticile o arată cât se poate de clar. Dar o asemenea reformă nu se poate face în Kiseleff, prin birourile PSD, ci împreună cu societatea, cu oamenii din administraţie, cu experţii. Nu poţi să faci o reformă sau o reorganizare administrativă fără să-i consulţi pe cei care, în mod normal, poate au cele mai multe răspunsuri la aceste întrebări rostite sau nerostite din societatea românească. Mă refer la Academia Română, la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, la UNCJR, la Asociaţia Municipiilor din România, ACOR, la administraţia locală şi toate celelalte entităţi sau organizaţii non-guvernamentale care în ultimii ani s-au preocupat de ţară mai mult decât social democraţii", a afirmat Costel Alexe.

În opinia sa, reorganizarea trebuie să aibă în centru bunăstarea cetăţeanului”.

Nu putem susţine această mascaradă propusă de PSD. Mai întâi s-a vorbit de comasarea voluntară a comunelor, apoi s-a spus că devine obligatorie cu sau fără voia comunităţii. În spaţiul public s-a spus că referendumurile locale nu pot fi valide. Am senzaţia că este o perdea de fum ca să distragă atenţia de la adevăratele probleme ale României. Este o propagandă pentru a ţine societatea ocupată”, a afirmat Costel Alexe.

În tot acest proces, important este ceea ce lăsăm României, iar orice formă de reorganizare trebuie să aibă în centru bunăstarea cetăţeanului, să satisfacă interesele de dezvoltare ale ţării noastre şi, evident, să scaleze pentru următoarele decenii dezvoltarea strategică a României. Nu am văzut niciunul dintre aceste aspecte în propunerea făcută de PSD”, a mai arătat preşedintele CJ Iaşi.

De asemenea, acesta a subliniat că o reorganizare teritorială autentică nu trebuie să fie o miză de control politic sau o împărţire decisă fără consultări, ci o construcţie durabilă pentru comunităţi, ancorată în realităţile din teren”.

O arhitectură instituţională modernă trebuie să urmărească creşterea calităţii vieţii şi eficienţa serviciilor publice, fundamentându-se pe transparenţă şi pe un parteneriat loial cu autorităţile locale”, a mai evidenţiat Costel Alexe.

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Editor : Ș.R.

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