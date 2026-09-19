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„Credeţi că PSD ar trebui să voteze Guvernul Siegfried Mureşan?”. Care sunt rezultatele sondajului lansat de Claudiu Manda

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Claudiu Manda
Claudiu Manda la Congresul PSD. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat pe reţelele de socializare un sondaj online cu întrebarea dacă social-democrații ar trebui sau nu să voteze guvernul Siegfried Mureşan. Potrivit răspunsurilor primite, 98% din respondenţi au spus că PSD nu ar trebui să dea votul guvernului Mureşan şi doar 2% consideră că social-democraţii ar trebui să voteze în Parlament cabinetul propus de PNL-USR-UDMR.

Secretarul general al PSD, europarlamentarul Claudiu Manda, a postat pe Facebook un sondaj cu următoarea întrebare: „Credeţi că PSD ar trebui să voteze Guvernul Siegfried Mureşan?”. 

După două ore de la postarea sondajului, 98% din cei care s-au exprimat în cadrul sondajului consideră că PSD nu ar trebui să voteze guvernul Mureşan şi doar 2% apreciază că PSD ar trebui să dea votul premierului desemnat. 

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi seară, că va propune colegilor de partid, în şedinţa pe care a convocat-o pentru luni, ca parlamentarii social-democraţi să nu voteze învestirea Guvernului Mureşan. 

Grindeanu spunea că, înainte dea a vedea programul lui Siegfried Mureşan, remarcă deja vechiul reflex al PNL şi USR: împărţirea funcţiilor şi a puterii. 

„Am înţeles că domnul Mureşan are obiceiul de a-şi lua „timp de gândire”. Foarte bine. Poate după aceea vine cu ceva mai mult decât programul de vară „Jos PSD”, mai spune Grindeanu. 

Siegfried Mureşan, propunerea de premier făcută de preşedintele Nicuşor Dan, a afirmat, vineri seară, la Digi24, că pentru PSD vine momentul adevărului, iar social-democraţii vor trebui să aleagă dacă susţin un guvern pro-european sau dacă îşi consolidează parteneriatul cu AUR. 

Mureşan a anunţat că porneşte cu 169 de voturi, provenind de la parlamentarii PNL, USR şi UDMR, dar că în perioada următoare va discuta şi cu grupul minorităţilor naţionale, apoi şi cu cei din PSD. 

Editor : A.C.

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