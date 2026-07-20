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Credibilitatea unora dintre liderii AUR stă în calea unei colaborări a PSD cu acest partid. Explicația lui Sorin Grindeanu

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Sorin Grindeanu, președintele PSD. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că în acest moment, îi este greu să îşi imagineze o colaborare guvernamentală cu AUR, din cauza credibilităţii unora dintre liderii acestui partid, el precizând că nu poate avea încredere în aceşti lideri care odată votează ca Bolojan să plece acasă, şi odată ies din sală, ca să-l ţină practic pe Bolojan pe perfuzii.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat la Parlament dacă poate da asigurări colegilor din PSD şi preşedintelui Nicuşor Dan că până în 2028 nu va face o alianţă cu AUR.

„Dacă aş fi făcut altceva, eu cred că eram într-o altă situaţie acum. Am văzut încercările de săptămâna trecută aşa de a se răstălmăci vorbele pe care le-am spus. (..) Am spus aşa, că respect votanţii partidelor, inclusiv pe cei ai AUR. Îmi doresc ca o parte dintre ei să înţeleagă că e nevoie de soluţii la problemele de zi cu zi şi nu de populism, fiindcă ceea ce primesc în acest moment, într-un procent covârşitor, e populism. Mai departe însă, am spus că în acest moment îmi este greu să îmi imaginez o colaborare guvernamentală cu AUR, din cauza credibilităţii unora dintre liderii AUR. Asta am spus”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Nu pot să am încredere în aceşti lideri care odată votează, şi bine au făcut ca Bolojan să plece acasă, şi odată ies din sală sau decid să iasă din sală ca să-l ţină practic pe Bolojan pe perfuzii", a mai afirmat el.

Grindeanu a menţionat că, în plus, liderii AUR au în continuare probleme să-şi clarifice, din punctul lui de vedere, anumite poziţii care sunt în contradicţie cu normele şi cu valorile europene.

„Atât timp cât aceste lucruri nu se schimbă, nu există, nu va exista o colaborare”, a adăugat liderul PSD.

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Editor : B.E.

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