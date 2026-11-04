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„Creierul” procesului de retragere a trupelor americane din Europa ajunge la București. Elbridge Colby va fi primit de Nicușor Dan

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Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte miercuri pe Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, despre care s-a scris că se află printre oficialii Pentagonului care au solicitat în ultima perioadă mai multor ţări membre NATO să-şi modereze discursul cu privire la ameninţarea reprezentată de Rusia. Oficialul american s-a întâlnit recent şi cu consilierul prezidenţial Marius Lazurca, aflat într-o vizită în SUA

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Nicuşor Dan îl va primi, miercuri, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, pe Elbridge Colby, Subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii.

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În 31 octombrie, consilierul prezidenţial pe apărare Marius Lazurca scria pe platforma X că a avut o săptămână productivă la Washington şi menţiona întâlniri cu Elbridge Colby, subsecretar de război pentru politici, Allison Hooker, subsecretar de stat pentru afaceri politice, Thomas DiNanno, subsecretar de stat pentru controlul armamentului şi securitate internaţională şi Dan Holler, consilier al secretarului de stat, precum şi întâlniri cu membri ai Congresului, ai grupurilor de reflecţie şi ai mass-media. 

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„România este un aliat indispensabil al SUA în regiunea Mării Negre, aflat în prima linie şi care îşi îndeplineşte rolul. Suntem pregătiţi să facem mai mult, înţelegând totodată că descurajarea pe termen lung necesită solidaritatea SUA şi o prezenţă militară şi economică mai puternică în România”, spunea Lazurcă în mesaj. 

Potrivit relatărilor din presa străină, Elbridge Colby, responsabil cu politicile la Pentagon, se numără printre oficialii americani care au solicitat mai multor ţări membre NATO să-şi modereze discursul cu privire la ameninţarea reprezentată de Rusia, susţinând că anumite declaraţii ale liderilor şi oficialilor europeni au afectat securitatea continentului, au declarat pentru Reuters patru persoane apropiate dosarului. 

Reuters nu a putut stabili care alţi oficiali au fost implicaţi.

Niciuna dintre aceste surse, printre care se numără trei oficiali europeni şi un oficial american, nu a sugerat că această recomandare ar fi fost formulată într-un mod conflictual. 

Printre ţările care au primit mesaje prin care li se cerea să dea dovadă de reţinere în declaraţiile lor publice se numără Lituania, Letonia şi Estonia, au precizat aceste persoane, care au vorbit sub condiţia anonimatului. Nu se ştie dacă aceste mesaje, transmise în cadrul unor întâlniri bilaterale, au fost comunicate şi altor guverne europene. 

Editor : A.C.

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