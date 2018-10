Creșterea salariului minim. Florin Jianu: „Ne arată că Guvernul nu mai are bani”

Guvernul nu mai are bani şi face transferul responsabilităţii şi al costurilor pe umerii mediului privat, a declarat, luni, pentru Agerpres, Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional pentru Întreprinderi Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).

Florin Jianu a fost ministru pentru mediul de afaceri în primul Guvern PSD-ALDE. Sursă foto: gov.ro

Acesta s-a referit la intenţia Executivului de creştere a salariului minim înainte de 1 ianuarie 2019.



„Niciodată salariul minim nu s-a mărit când mai sunt 2 luni din an. Asta ne arată că Guvernul nu mai are bani şi că, de fapt, transferul responsabilităţii şi al costurilor se face pe umerii mediului privat. Este inadmisibil, într-o democraţie consolidată, ca nici măcar să nu se mai mimeze dialogul social. Ministrul Muncii anunţă în weekend, pe Facebook, lucruri care afectează întreaga economie fără să aibă un dialog cu partenerii sociali. În lege se spune că salariul minim este stabilit ca urmare a votului din Consiliul Naţional Tripartit, organism consultativ între guvern şi patronate/sindicate. Convocarea Consiliul Naţional Tripartit nu a avut loc”, a precizat Florin Jianu.



Preşedintele Consiliului Naţional pentru Întreprinderi Private Mici şi Mijlocii din România consideră că acest tip de acţiune este profund neprofesionist şi inadmisibil, având consecinţe uriaşe atât asupra angajaţilor cât şi a angajatorilor.



„Şi aici vă dau un singur exemplu: programul Romania Start-up Nation, program în care sunt afectaţi aproximativ 10.000 de antreprenori şi 20.000 de locuri de muncă, printr-o măsură arbitrară şi lipsită de fundament economic”, spune Florin Jianu.



Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că, după analiza datelor transmise de Comisia de Prognoză, MMJS lucrează la creşterea salariului minim pe economie încă de la finalul acestui an şi la diferenţierea salariului minim în funcţie de studii sau vechimea de peste 15 ani.



Aceste precizări au venit după ce senatorul PNL Florin Cîţu anunţa, tot pe pagina de socializare, că Executivul introduce măsuri de austeritate din 2019, precum îngheţarea salariilor din 2019, conform unui document transmis Comisiei Europene.



Ulterior, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, la Digi24, că documentul privind o posibilă îngheţare a salariilor bugetarilor, prezentat de senatorul PNL, este unul public, trimis Comisiei Europene, şi reprezintă un document de lucru, o posibilă variantă. El a precizat, totodată, că există şi o propunere de aplicare a legii salarizării până în 2020, în loc de 2022.

Sursă: Agerpres

