Crin Antonescu, atac la fostul coleg din USL: Dacă domnul Ponta a fost vreun martir, a fost din prostie sau din josnicie

Candidatul susţinut de coaliţia de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, îl critică în termeni duri pe Victor Ponta, după ce acesta l-a atacat public. „Eu n-am fugit niciodată din ţară. Ghiţă, sponsorul lui moral cel puţin, Ghiţă a fugit din ţară, Sebastian Ghiţă a fugit din ţară. Eu am stat sau n-am stat şomer zece ani, nu e exact, dar nu-mi amintesc să-i fi cerut vreun ban lui Victor Ponta”, afirmă Crin Antonescu. El adaugă că a trăit din banii familiei sale, nu ca alţii, pe banii cetăţenilor. Antonescu îl ironizează pe Ponta, spunând că, „dacă domnul Ponta a fost vreun martir, a fost din prostie sau din josnicie”.

„Că domnul Ponta consideră că sunt un candidat nepotrivit, că nu doreşte să mă voteze este un lucru absolut legitim şi nu am nimic de comentat în legătură cu asta. Mai departe însă, se întâmplă nişte lucruri în legătură cu care vreau să fiu nu brutal, dar clar: eu n-am fugit niciodată din ţară. Ghiţă, sponsorul lui moral cel puţin, Ghiţă a fugit din ţară, Sebastian Ghiţă a fugit din ţară. Eu am stat sau n-am stat şomer zece ani, nu e exact, dar nu-mi amintesc să-i fi cerut vreun ban lui Victor Ponta şi cred că toţi ar trebui să se preocupe pe o asemenea discuţie nu de faptul că eu am stat pe banii familiei mele, ai soţiei, cui vreţi, ci de cei care au stat pe banii lor, ai cetăţenilor, în diverse sinecuri şi poziţii de la stat, ce au făcut, ce n-au făcut”, a afirmat Crin Antonescu, miercuri seară, la Antena 3.

Fostul preşedinte al PNL a răspuns şi afirmaţiilor lui Victor Ponta care a susţinut că el, deşi a fost hărţuit, a rămas în ţară şi a „luptat”.

„Spune că i s-a făcut un dosar de un procuror-şef la DNA pe care l-am numit împotriva angajamentelor noastre electorale, împotriva voinţei mele, în cârdăşie intermediată de Elena Udrea, de acelaşi Sebastian Ghiţă şi de George Maior, cu Traian Băsescu. Mă refer la Laura Codruţa Kovesi, care conducea DNA-ul care l-a hărţuit, pretinde domnul Ponta. Deci, dacă domnul Ponta a fost vreun martir, a fost din prostie sau din josnicie, punând, prin înţelegeri care au fost descrise de domnul Ghiţă însuşi, recunoscute de domnul Ponta însuşi, mărturisite de doamna Udrea, un procuror-şef, la mica înţelegere, în nişte camere în spate, cu Traian Băsescu, adică cu sistemul al cărui martir se pretinde astăzi. Am terminat cu chestiunea asta, să vorbim lucruri serioase”, a adăugat Crin Antonescu.

El a spus despre Ponta că e un „om care a suferit în timpul sistemului, a devenit acum suveranist, dar şi-a luat mandatul acum două luni de la Partidul Social Democrat ăsta care totuşi nu e chiar aşa de bun”.

Editor : Liviu Cojan