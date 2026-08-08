Live TV

Crin Antonescu: „Bolojan nu se cramponează de funcție. Va pleca atunci când va fi învestit un guvern”. Pe cine vede drept premier

Data actualizării: Data publicării:
crin antonescu face declaratii
Crian Antonescu. Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Bolojan este un demagog rudimentar”

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat sâmbătă că motivul pentru care Ilie Bolojan şi guvernul acestuia sunt încă la Palatul Victoria nu ţine exclusiv de voinţa lui Bolojan, ci de cea a preşedintelui Nicuşor Dan şi a Parlamentului. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este de părere că şeful statului ar fi trebuit să îl desemneze pe ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pentru şefia Guvernului, el dezvăluind că acesta ar fi reprezentat şi opţiunea sa dacă ar fi fost ales preşedinte al ţării.

Foarte multe lucruri se reproşează domnului Bolojan, îi reproşez şi eu multe, guvernarea pe care a avut-o şi o are, (...) dar un reproş nu are temei şi anume acela că se cramponează de scaun şi nu pleacă. Domnul Bolojan va pleca în momentul în care domnul Nicuşor Dan şi o majoritate parlamentară vor învesti un guvern. Până atunci, responsabilitatea acestei întârzieri nu-i aparţine domnului Bolojan, a afirmat Crin Antonescu, sâmbătă seară, într-o emisiune televizată, conform news.ro.

Antonescu susţine că, dacă ar fi fost ales preşedinte la alegerile trecute, nu l-ar fi desemnat pe Ilie Bolojan pentru funcţia de prim ministru, el subliniind că a fost singurul care nu a spus niciodată că îl pune pe domnul Bolojan prim-ministru.

Crin Antonescu consideră că Ilie Bolojan a fost folosit de domnul Nicuşor Dan ca un atuu electoral, cu succes.

Pot să vă spun şi pe cine aş fi desemnat dacă, sigur, reuneam o majoritate parlamentară pentru asta. Pe cine ar fi trebuit să desemneze domnul Nicuşor Dan de trei luni de zile - în opinia mea, evident - dacă totuşi vrea să termine criza asta în mod onorabil şi cu o soluţie de guvernare (...): pe Alexandru Nazare, a adăugat Crin Antonescu, el arătând că Nazare e singura soluţie care răspunde punctelor esenţiale necesare demnităţii de prim-ministru.

Bolojan este un demagog rudimentar

Fostul preşedinte al PNL l-a atacat însă în termeni duri pe actualul şef al formaţiunii.

Cred că Bolojan, ca să vă citez, face mişto de noi, toţi ceilalţi. (...) Pentru că este un demagog rudimentar domnul Bolojan. O spun, nu e o jignire, este un demagog rudimentar inclusiv în chestiunea asta (n.r. privind criza energiei). Îl cunosc de mult, dar asta nu schimbă situaţia domniei sale, din păcate, a afirmat Crin Antonescu.

El spune că nu a ştiut despre Ilie Bolojan nici că-i hashtag, nici că-i prieten cu hashtagii, nici că este atât de demagog, nici că este atât de rudimentar, subliniind că nu a luat în calcul nominalizarea sa pentru funcţia de premier pentru că nu i s-a părut niciodată că este cea mai calificată persoană dată fiind experienţa domniei sale.

Citește și: Ilie Bolojan spune în ce condiții ar susține PNL un Guvern tehnocrat

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
3
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
Mohsen Rezaei
4
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete anunță când „va deveni o prioritate” formarea noului guvern. „Era dificil să aducem partidele la masă”
ilie bolojan in sedinta de guvern
Guvernul a alocat 5,1 milioane de lei pentru dragarea Dunării, pentru a asigura apa necesară Centralei de la Cernavodă
George Simion.
George Simion, mesaj ironic după ce Nicușor Dan a atacat legea ANI la CCR: „Se vede și de pe Lună ceea ce vedem noi?”
intrarea in sala CCR
Nicușor Dan a contestat la CCR noua lege a integrității. Când vor discuta judecătorii sesizarea
Girl hands counting Romanian LEI currency and Euro banknotes, close up
Aderarea României la zona euro, din nou subiect de discuție în spațiul public. Ce spun oamenii despre trecerea la moneda unică
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat...
dunare debit icon apele romane
De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala...
oameni care intervin la o cladire prabusita in columbia
Cutremur puternic în Columbia. Cel puțin 18 morți și mai multe...
masini de lupta noi
Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele...
Ultimele știri
O felină mare asemănătoare cu o pumă, semnalată în apropierea Varșoviei. Localnicii, sfătuiți să nu lase copiii nesupravegheați
Putin a mers în Siberia pentru a treia oară în aproape trei săptămâni, departe de raza de acţiune a dronelor ucrainene
Acțiuni antidrog ale polițiștilor la festivaluri și evenimente. Noile metode prin care sunt ascunse substanțele interzise
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO A vrut să-și sărute iubita în fața tuturor, dar ce a urmat a făcut înconjurul lumii. Mama lui, în...
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...