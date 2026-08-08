Crin Antonescu: „Bolojan nu se cramponează de funcție. Va pleca atunci când va fi învestit un guvern”. Pe cine vede drept premier

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat sâmbătă că motivul pentru care Ilie Bolojan şi guvernul acestuia sunt încă la Palatul Victoria nu ţine exclusiv de voinţa lui Bolojan, ci de cea a preşedintelui Nicuşor Dan şi a Parlamentului. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este de părere că şeful statului ar fi trebuit să îl desemneze pe ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pentru şefia Guvernului, el dezvăluind că acesta ar fi reprezentat şi opţiunea sa dacă ar fi fost ales preşedinte al ţării.

„Foarte multe lucruri se reproşează domnului Bolojan, îi reproşez şi eu multe, guvernarea pe care a avut-o şi o are, (...) dar un reproş nu are temei şi anume acela că se cramponează de scaun şi nu pleacă. Domnul Bolojan va pleca în momentul în care domnul Nicuşor Dan şi o majoritate parlamentară vor învesti un guvern. Până atunci, responsabilitatea acestei întârzieri nu-i aparţine domnului Bolojan”, a afirmat Crin Antonescu, sâmbătă seară, într-o emisiune televizată, conform news.ro.

Antonescu susţine că, dacă ar fi fost ales preşedinte la alegerile trecute, nu l-ar fi desemnat pe Ilie Bolojan pentru funcţia de prim ministru, el subliniind că a fost „singurul care nu a spus niciodată că îl pune pe domnul Bolojan prim-ministru”.

Crin Antonescu consideră că Ilie Bolojan „a fost folosit de domnul Nicuşor Dan ca un atuu electoral, cu succes”.

„Pot să vă spun şi pe cine aş fi desemnat dacă, sigur, reuneam o majoritate parlamentară pentru asta. Pe cine ar fi trebuit să desemneze domnul Nicuşor Dan de trei luni de zile - în opinia mea, evident - dacă totuşi vrea să termine criza asta în mod onorabil şi cu o soluţie de guvernare (...): pe Alexandru Nazare”, a adăugat Crin Antonescu, el arătând că Nazare e „singura soluţie care răspunde punctelor esenţiale” necesare demnităţii de prim-ministru.

„ Bolojan este un demagog rudimentar ”

Fostul preşedinte al PNL l-a atacat însă în termeni duri pe actualul şef al formaţiunii.

„Cred că Bolojan, ca să vă citez, face mişto de noi, toţi ceilalţi. (...) Pentru că este un demagog rudimentar domnul Bolojan. O spun, nu e o jignire, este un demagog rudimentar inclusiv în chestiunea asta (n.r. privind criza energiei). Îl cunosc de mult, dar asta nu schimbă situaţia domniei sale, din păcate”, a afirmat Crin Antonescu.

El spune că nu a ştiut despre Ilie Bolojan „nici că-i hashtag, nici că-i prieten cu hashtagii, nici că este atât de demagog, nici că este atât de rudimentar”, subliniind că nu a luat în calcul nominalizarea sa pentru funcţia de premier pentru că nu i s-a părut niciodată că este „cea mai calificată persoană dată fiind experienţa domniei sale”.

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Editor : C.A.