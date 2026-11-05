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Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”

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crin antonescu in sudioul digi24
Crin Antonescu, Foto: Digi24
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Fostul candidat la prezidențiale, Crin Antonescu, și-a exprimat compasiunea pentru condițiile în care este tratat Călin Georgescu, fost candidat și el, într-o emisiune online. Antonescu, fost profesor de istorie, îl compară pe inculpatul Georgescu cu Horea, Cloșca și Crișan și cere președintelui Nicușor Dan să intervină. 

Fostul lider al USL a vorbit într-un interviu găzduit de către publicația Gândul despre acuzațiile aduse lui Călin Georgescu. Acesta, chiar dacă a susținut că nu este „fan Georgescu” a venit cu o serie de acuzații asupra modului în care a decis Justiția să instrumenteze cazul fostului candidat. 

„Faptul că un om care a comis sau n-a comis, nici nu discut, o înşelăciune, până la urmă o chestiune între privaţi, chiar nu poate sta, fie şi cu poliţia la uşă, arestat la domiciliu, şi e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe? Gândeşte-te că ai fi tu, că aş fi eu, că ar fi cineva apropiat nouă. Nu se poate. Aşa ceva este într-adevăr scandalos”, a spus Antonescu, după cum relatează epochtimes-romania.com.

Amintim, răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan a fost o importantă revoltă a țărănimii iobage din Transilvania, izbucnită la sfârșitul anului 1784 din cauza exploatării feudale și a inegalităților sociale. Cei trei lideri și-au pierdut viața într-un mod extrem de brutal și sunt considerați unii dintre cei mai importanți luptători pentru drepturile românilor din Ardeal.

În același dialog cu jurnalistul care și-a declarat deschis susținerea pentru fostul candidat, Antonescu a cerut președintelui Nicușor Dan să intervină (n.red. Președintele ar încălca Constituția dacă ar interveni într-un dosar).

„Să presupunem că suntem într-o societate cu adevărat democratică. Nu am niciun element să spun că cineva i-a îndemnat sau i-a presat pe judecători, pe magistraţi să facă asta sau ailaltă. Forţe politice care nu au nimic comun cu Călin Georgescu sau cu AUR sau cu cine mai susţine, care sunt împotriva lor, preşedintele ţării, care nu are, cum să spun, de a face cu mişcarea suveranistă şi face cordon sanitar, ar fi avut datoria să iasă şi să spună: băi, totuşi, cam ciudat ce se întâmplă cu un cetăţean de-al meu”, relatează publicația citată anterior. 

Fostul șef al USL a plusat chiar și a bagatelizat infracțiunea pentru care este arestat preventiv Călin Georgescu. 

„Nu gust, nu cumpăr politic ce face Călin Georgescu. Dar faptul că omul ăla, un om, un cetăţean al României, a depăşit o lună de zile de când stă închis şi îl duc cu cătuşe în fiecare zi la tribunal şi înapoi, ca şi cum ar fi un violator, un criminal în serie, un ucigaş, un terorist, este absolut scandalos. Deci nu se poate”, a punctat Antonescu.

Editor : Alexandru Rotaru

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