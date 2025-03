Crin Antonescu, despre decizia privind Visa Waiver: „Noi nu am greșit cu nimic”. Cum ar gestiona candidatul coaliției relația cu SUA

Crin Antonescu a declarat, marți, referitor la hotărârea SUA privind programul Visa Waiver, că autorităţile române nu au greşit cu nimic şi că tot ce poate face țara noastră este să aștepte ca admnistraţia Trump să-şi stabilească clar coordonatele în ceea ce priveşte migraţia. Candidatul coaliției la alegeri a spus și cum ar gestiona relația cu Statele Unite, în postura de președinte.

„Situaţia asta cred că e clară. Nu e cauzată de noi. Noi am îndeplinit nişte criterii, s-au depus nişte eforturi. Premierul Ciolacu şi Guvernul au făcut ce trebuiau să facă şi am obţinut acceptarea pe finalul administraţiei democrate. Dacă astăzi se întâmplă această suspendare, nu se întâmplă din cauza noastră, nu noi am greşit cu ceva. Noua administraţie americană face nişte reevaluări privitoare la politica de intrare în Statele Unite. Noi nu avem altceva de făcut, decât să aşteptăm, dar asta în contextul în care trebuie să reluăm mai repede relaţia cu Statele Unite”, a afirmat Crin Antonescu, marți după-amiază la Antena 1.

El a vorbit și despre stilul de guvernare din SUA, despre un „întreg sistem” condus de președintele țării.

„Trebuie să reluăm mai repede relația cu Statele Unite, relaţie care nu e suspendată, dar pare un pic întreruptă din mai multe motive. Provizoratul şi interimatul de la noi. Până la urmă americanii când se uită la România e natural să se întrebe: «Staţi puţin, până la urmă cine conduce acolo?». Americanii au şi o altă mentalitate. Pentru ei preşedintele e decisiv. Pentru ei «government» nu înseamnă neapărat guvern ca la noi, ci putere, adică întreg sistemul, sistem în fruntea căruia e preşedintele ţării. Pe de altă parte, avem schimbare majoră în administrația americană de la stil până la conținut. Oricum trebuie să facem în fiecare zi ceva să ne recuplăm. Strict în această chestiune a vizelor nu avem decât de aşteptat că ei să-şi refacă tot ce au de refăcut, nu noi suntem de vină”, a declarat Crin Antonescu.

Editor : Ana Petrescu