Crin Antonescu îi cere lui Nicușor Dan să rezolve criza guvernării: „Un președinte, ca să merite să îl am, trebuie să poată”

Crin Antonescu susține că formula „pro-europeană” propusă electoratului la ultimele alegeri a eșuat și îi cere președintelui Nicușor Dan să acționeze decisiv pentru rezolvarea crizei guvernamentale. Fostul lider al PNL spune că șeful statului ar trebui să caute inclusiv o formulă de guvernare fără liberali, iar dacă nu poate rezolva problema învestirii unui nou guvern, „atunci trebuie să demisioneze”.

„Am ajuns în această situaţie pentru că o formulă care a fost vândută încă din alegeri, vândută şi la alegerile prezidenţiale şi vândută într-o retorică electorală sub formula pro-europeni, pro-occidentali, mai nou, spune domnul preşedinte, a eşuat. De ce, cum, cine e vinovat? Putem să avem fiecare păreri. Asta contează, faptul este că a eşuat!”, a afirmat Crin Antonescu, sâmbătă seară, într-o emisiune la Antena 3, potrivit News.ro.

Fostul preşedinte al PNL spune că, deşi unul dintre cuvintele pe care premierul Ilie Bolojan le foloseşte în apariţiile sale publice este „responsabilitate”, şeful Guvernului demis prin moţiune de cenzură este cel care „se comportă cel mai puţin responsabil”, întrucât nu vrea ca PNL să participe la „vreo formulă de guvernare alta decât una condusă de domnia sa, una acceptată şi de USR sau formule fantasmagorice precum cea cu Sigfried Mureşan”.

„Din acel moment înseamnă că trebuie căutată o formulă fără PNL”, este de părere Crin Antonescu, acesta adăugând că preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuie „să rezolve problema” privind guvernarea.

În momentul în care i s-a atras atenţia că este posibil ca preşedintele să vrea, însă să nu poată rezolva această problemă privind învestirea unui guvern, Antonescu a răspuns: „Staţi puţin! Cum adică nu poate? Atunci trebuie să demisioneze!”.

„Eu ştiu că noi numai de suspendări - nici n-am pus problema şi de alegere anticipată şi la preşedinte n-avem nevoie - dar să ştiţi că un preşedinte, ca să merite să îl am, trebuie să poată. Nu altceva decât îi prescrie Constituţia, dar aia trebuie să poată!”, adaugă Crin Antonescu.

El consideră că şeful statului ar trebui să acţioneze deciziv nu cum a făcut-o până acum: „Domnul Nicuşor Dan ba îi mustră, ba invită, ba îi aşteaptă, când, de fapt, trebuie să acţioneze decisiv. De trei luni domnul Nicuşor Dan ne roagă pe noi, cetăţenii, să fim calmi, anunţându-ne că vom trece şi prin asta - tecem, sigur că trecem! - şi doi: rugându-se de partide să fie responsabile, cum trebuie să mai fie ele. Or, e momentul în care domnul preşedinte, de-aia e preşedinte, trebuie să acţioneze!”, mai afirmă Crin Antonescu.

Editor : M.I.