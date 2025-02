Crin Antonescu, candidatul alianței PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că și-l dorește pe Călin Georgescu în cursa electorală pentru a „spulbera” toate „fantasmagoriile”, considerând că românii se află „în fața unui miraj, a unei minciuni enorme”. „E o stafie a vechii Securități”, a mai spus acesta.

Crin Antonescu a spus că nu se poate pronunța în privința interzicerii candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din mai, însă a subliniat că îl dorește pe acesta în cursa electorală, la o dezbatere în fața românilor, „așa cum e, cu ce gândește cu adevărat”.

„Tot ce pot să vă spun, și cu fiecare zi dorința mea devine mai aprinsă în această privință, este că îl doresc pe Călin Georgescu în această cursă electorală. Îl doresc pe Călin Georgescu într-o dezbatere. Îl doresc pe Călin Georgescu în fața tuturor românilor, așa cum e, cu ce gândește cu adevărat. Și nu cu toate aceste fantasmagorii montate pe care le-am văzut și pe care eu, unul, mă oblig, consider datoria mea, nu doar a mea și a celorlalți contracandidați, să le spulberăm pur și simplu în cadrul unui proces democratic corect”, a spus Crin Antonescu.

Crin Antonescu a spus despre Călin Georgescu că este „o stafie a vechii Securități” și a subliniat că românii se află „în fața unei minciuni enorme”.

„Domnia sa spune că va face o campanie cu 0 lei, că nu va participa la dezbateri, pentru că ceilalți contracandidați sunt ilegitimi, pentru că nu va vorbi nici cu presa, pentru că, desigur, poate-i soroșistă, știu și eu că va vorbi doar la televiziunea poporului. Nu știu ce va face domnul Călin Georgescu. Mi-l doresc, că trebuie să fie lăsat sau nu, nu e treaba mea, e treaba instituțiilor constituționale. Dar eu chiar mi-l doresc pentru că nu vreau ca românii să rămână cu impresia greșită, care astăzi, pentru foarte mulți, e la ordinea zilei, că acest om are cu adevărat ceva de spus, de făcut bine în România. E o stafie a vechii Securități, are discursul vechii Securități, are probabil și sprijinul unor oameni din vechea Securitate și este pur și simplu rușinos că la 35 de ani de la o revoluție anticomunistă și antisecuristă, noi suntem astăzi în fața unui miraj, unei minciuni enorme”, a spus Crin Antonescu.

„Nu putem să ne batem joc de ce a făcut România în acești 35 de ani. Nu putem să ne batem joc de aspirațiile care le-am avut cu 35 de ani în urmă”, a mai declarat acesta, miercuri, la Digi24.

Editor : M.I.